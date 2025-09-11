Ngày 11.9, Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã gửi thông báo mời làm việc với chủ xe, tài xế điều khiển ô tô leo dải phân cách cứng đường Nguyễn Văn Linh, trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

CSGT TP.HCM mời làm việc tài xế ô tô leo dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thông báo được CSGT gửi đến cơ quan chức năng địa phương và địa chỉ nhà của chủ ô tô biển số 61A-595.44.

Sáng 9.9, xe ô tô nói trên chạy trong làn ô tô trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng quốc lộ 1 về cầu Ông Lớn. Khi qua địa bàn thuộc xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ) thì ô tô này bất ngờ leo qua dải phân cách cứng, có trồng cây xanh để vào làn hỗn hợp.

Thời điểm này, trong làn hỗn hợp có nhiều phương tiện đang lưu thông, khiếp vía vì chiếc ô tô bất ngờ từ dải phân cách xuất hiện. Vụ việc được người đi đường dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Nhiều người dân bức xúc, bày tỏ ý kiến cần xử lý nghiêm tài xế vì xem thường an nguy của những người trên xe và người tham gia giao thông.

Qua xác minh, cơ quan chức năng đã gửi thông báo mời làm việc chủ xe nhưng đến nay người này chưa đến làm việc.

Theo quy định, nếu chủ phương tiện không đến làm việc với CSGT để giải quyết vi phạm thì thông tin sẽ được chuyển sang cơ quan đăng kiểm và đến kỳ kiểm định, xe sẽ bị ngăn chặn cho đến khi chủ xe chấp hành xong quyết định xử phạt.

Trước đó, vào tháng 11.2024, Trạm CSGT Đa Phước từng ghi nhận trường hợp nam tài xế 30 tuổi chạy xe ben có hành vi tương tự, leo dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh để từ làn ô tô qua làn hỗn hợp.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế này với lỗi điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường xe chạy. Người này bị phạt tiền 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng (Nghị định 100/2019).

Còn tại thành phố Hà Nội, chiều 9.7, xe tải đang chạy trên đường Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm) thì tài xế cho xe leo qua dải phân cách cứng phân chia 2 làn đường, cán qua nhiều cây xanh, để quay đầu.

CSGT đã lập biên bản, xử lý tài xế 48 tuổi về hành vi điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường xe chạy, phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe (Nghị định 168/2024).



