TP.HCM: Sau tai nạn, xe tải tông trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương

Khuya 23.8, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức cũ).

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, xe tải chở vật liệu xây dựng biển số 61K - 624.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ đường Kha Vạn Cân đi cầu Bình Lợi. Khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng – Hiệp Bình, xe tải tránh một xe máy chạy cùng chiều đang vượt lên nhưng lại xảy ra va chạm với một xe máy khác (biển số 59X3 - 361.xx).

Cú va chạm làm xe máy ngã ra đường, chiếc xe tải tiếp tục lao đi rồi tông trực diện vào trụ đèn tín hiệu giao thông mới dừng lại. Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 người bị thương, trong đó tài xế xe tải kẹt trong cabin, được người dân giải cứu ra ngoài.

Tại hiện trường, đầu xe tải biến dạng, kính vỡ nát, hàng hóa trong xe rơi vãi trên mặt đường; còn xe máy của nạn nhân bị hư hỏng, nằm giữa đường làm ảnh hưởng đến giao thông.

Xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn ẢNH: C.T.V

Nhận tin báo, các đơn vị chức năng đã có mặt phân luồng, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.