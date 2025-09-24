Nam sinh Hà Nội tử vong sau va chạm với xe tải trước cổng trường

Trao đổi với Thanh Niên sáng 24.9, ông Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch UBND P.Bồ Đề (Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 6 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: MO HOANG - OFFB

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 50 cùng ngày. Ở thời điểm này, nam sinh lớp 6 điều khiển xe đạp trên phố Gia Thụy (P.Bồ Đề). Khi đi tới đoạn gần cổng Trường THCS Gia Thụy, nam sinh này xảy ra va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

Vị lãnh đạo UBND P.Bồ Đề cho biết thêm, cơ quan công an sẽ xác minh, làm rõ thông tin cho rằng xe tải gây tai nạn là xe đang chở vật liệu xây dựng phục vụ quá trình cải tạo Trường THCS Gia Thụy. Cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ việc khi xảy ra tai nạn xe tải có đi đúng làn đường không.