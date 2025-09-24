Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nam sinh Hà Nội tử vong sau va chạm với xe tải trước cổng trường

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
24/09/2025 11:55 GMT+7

Khi đi xe đạp tới gần cổng Trường THCS Gia Thụy (Hà Nội), nam sinh lớp 6 đã xảy ra va chạm với xe tải.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 24.9, ông Phạm Bạch Đằng, Chủ tịch UBND P.Bồ Đề (Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 6 tử vong.

Nam sinh Hà Nội tử vong sau va chạm với xe tải trước cổng trường- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: MO HOANG - OFFB

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6 giờ 50 cùng ngày. Ở thời điểm này, nam sinh lớp 6 điều khiển xe đạp trên phố Gia Thụy (P.Bồ Đề). Khi đi tới đoạn gần cổng Trường THCS Gia Thụy, nam sinh này xảy ra va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

Vị lãnh đạo UBND P.Bồ Đề cho biết thêm, cơ quan công an sẽ xác minh, làm rõ thông tin cho rằng xe tải gây tai nạn là xe đang chở vật liệu xây dựng phục vụ quá trình cải tạo Trường THCS Gia Thụy. Cạnh đó, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ việc khi xảy ra tai nạn xe tải có đi đúng làn đường không.

Tin liên quan

Vĩnh Long: Đi bộ qua đường, người phụ nữ gặp tai nạn tử vong

Vĩnh Long: Đi bộ qua đường, người phụ nữ gặp tai nạn tử vong

Xe máy đang lưu thông bất ngờ tông vào một phụ nữ đi bộ qua đường khiến người này tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Khám phá thêm chủ đề

nam sinh tai nạn hà nội xe tải Cổng trường Trường THCS Gia Thụy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận