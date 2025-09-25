Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Nhiều lái xe căng thẳng, không chịu được mức phạt cao, trừ điểm bằng lái'

Mai Hà
Mai Hà
25/09/2025 11:09 GMT+7

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề xuất bằng lái xe chưa bị trừ hết 12 điểm trong một năm thì được phục hồi đủ 12 điểm trong năm sau. Lý do 'tâm tư lái xe kinh doanh vận tải hiện nay rất căng thẳng, ngột ngạt'.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) vừa có văn bản gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ Công an, Tư pháp, Xây dựng, kiến nghị "nới" nhiều quy định với lái xe được quy định tại luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật, trong đó có luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Đường bộ.

Về cơ bản, VATA đồng ý với các nội dung trong hồ sơ dự án, tuy nhiên cũng kiến nghị các bộ nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung, quy định của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm tạo thuận lợi cho người lái xe.

'Nhiều lái xe căng thẳng, không chịu được mức phạt cao, trừ điểm bằng lái'- Ảnh 1.

CSGT tổ chức sát hạch bằng lái xe

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Kéo dài tuổi lao động của lái xe

Theo đó, về tuổi tối đa của người lái xe, quy định tuổi tối đa của người lái xe chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ".

VATA kiến nghị sửa đổi: "Tuổi tối đa của người lái xe chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 62 tuổi đối với nam, đủ 57 tuổi đối với nữ".

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch VATA, trên bình diện chung, sức khỏe của người dân Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều, hạ tầng và phương tiện giao thông cũng tốt hơn so với trước đây và ở độ tuổi này, lái xe đều có kỹ năng và kinh nghiệm rất tốt. 

Tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như nhiều nước trên thế giới, hiện đang cho phép lái xe kinh doanh vận tải được tiếp tục lái xe đến trên 65 tuổi (nếu đủ sức khỏe). Để quản lý tốt sức khỏe của người lái xe hơn 60 tuổi, Bộ Y tế nên có quy định rút ngắn chu kỳ khám sức khỏe định kỳ.

Tại khoản 2, điều 58, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định: "giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm", song VATA đề xuất sửa thành "giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm trong thời hạn 12 tháng thì được phục hồi đủ 12 điểm".

Đồng thời, đề nghị sau thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được thi lại lý thuyết. Lý do nếu sau 6 tháng mới được thi lại lý thuyết là "quá dài đối với người lái xe". Trong thời gian chờ đợi nói trên thì hầu hết người lái xe sẽ chuyển sang làm một việc nào khác để tồn tại và sau đó sẽ rất ít lái xe quay lại để lái xe kinh doanh vận tải.

Đặc biệt, theo ông Quyền, tâm lý người lái xe kinh doanh vận tải hiện nay rất căng thẳng, ngột ngạt, nhiều người có ý định xin nghỉ việc do không chịu được áp lực trong việc trừ điểm giấy phép lái xe và mức phạt quá cao tại Nghị định 168 hiện nay.

Quy định lại các xe phải lắp giám sát hành trình

VATA cũng đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung "xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình; xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể người lái) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500 kg, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ, xe cứu hộ giao thông, phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe".

Theo ông Quyền, việc kiến nghị xe kinh doanh vận tải chở người dưới 8 chỗ ngồi (không kể người lái) và xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ dưới 7.500 kg không quy định bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe (chỉ lắp thiết bị giám sát hành trình) vì 2 loại phương tiện trên chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng số xe ô tô kinh doanh vận tải (khoảng 800.000 - 900.000 xe trên tổng số 1,3 triệu xe) và hầu hết loại phương tiện này chạy đường ngắn.

Hơn nữa, thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe có dữ liệu rất lớn, nhưng thực tế chưa khai thác, sử dụng đạt hiệu quả cao. Nếu quy định tất cả các xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, sẽ gây tốn kém cho các đơn vị kinh doanh vận tải và lãng phí xã hội không cần thiết.

"Hiện chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để xử phạt các hành vi vi phạm từ dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình và thiết bị giám sát hành trình (chưa có trong danh mục thiết bị đo theo quy định của luật Đo lường và cả hai loại thiết bị này chưa được kiểm tra định kỳ theo quy định)", ông Quyền thông tin.


Trừ điểm bằng lái tài xế ô tô lạng lách, chặn đầu xe khách trên QL26

