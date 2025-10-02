Ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Sáng 2.10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Triển khai hiệu quả chương trình hành động

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng cho biết ông Hồ Văn Niên được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở cả Trung ương và địa phương. Bộ Chính trị đánh giá ông Niên là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, gắn bó cơ sở.

Trên cương vị mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ông Hồ Văn Niên bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhanh chóng cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng lòng vì mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển

Phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ, ông Hồ Văn Niên nhấn mạnh: "Tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Trước yêu cầu và trách nhiệm đặt ra, tôi xin hứa sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, gương mẫu; nỗ lực sâu sát cơ sở, hết lòng vì sự phát triển chung của Quảng Ngãi".

Ông Hồ Văn Niên phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: HẢI PHONG

Ông Hồ Văn Niên bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.