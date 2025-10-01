Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi được bổ nhiệm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương

Chiều 1.10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân ẢNH: TTXVN

Tại hội nghị, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị cho bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc bổ nhiệm để tăng cường, bổ sung cán bộ lãnh đạo cho Ban Tổ chức Trung ương trong bối cảnh các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng đang tập trung nhiệm vụ cho các hội nghị Trung ương sắp tới và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời tạo nguồn cán bộ cho Ban trong trước mắt và lâu dài.

Ông Lê Minh Hưng cũng cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao việc điều động, phân công, bổ nhiệm bà Bùi Thị Quỳnh Vân. Bà Vân là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, gắn bó với tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, có uy tín trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi...

Cũng theo ông Lê Minh Hưng, việc bổ nhiệm bà Vân không chỉ là sự đánh giá, ghi nhận và tin tưởng của Bộ Chính trị đối với cá nhân bà Vân, mà còn có ý nghĩa tăng cường tham gia của cán bộ lãnh đạo nữ, giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ. Bà Vân bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, sự giúp đỡ, phối hợp, chia sẻ của tập thể Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (51 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Ngãi); trình độ thạc sĩ lý luận văn học. Bà Vân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà Vân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 8.2020 - 6.2025. Sau khi Quảng Ngãi sáp nhập với Kon Tum, tháng 7 vừa qua, bà Vân tiếp tục được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025.