CSGT cảnh báo thông tin sai lệch về quy định lái xe đạp điện, xe máy điện

Ngày 5.10, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều clip và bài viết trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15.10, trẻ em dưới 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện dưới 4 kW và xe gắn máy dưới 50 cm3 nếu không có giấy chứng nhận thì không được lái xe. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 có hiệu lực từ 1.1.2025, xe đạp điện là loại xe thô sơ, có trợ lực từ động cơ và tự ngắt khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/giờ. Loại phương tiện này không có quy định về độ tuổi người lái xe, không được cấp biển số và giấy đăng ký xe. Vì vậy, bất kỳ ai có đủ sức khỏe đều được phép điều khiển và phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Tuy nhiên, luật quy định trẻ em dưới 7 tuổi khi ra đường phải có người lớn đi kèm, do đó độ tuổi được phép điều khiển xe đạp điện phải từ 7 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Phòng CSGT Khánh Hòa lưu ý không khuyến khích trẻ ở độ tuổi này điều khiển xe đạp điện vì nguy cơ thiếu an toàn rất cao.

Học sinh Trường THCS Trịnh Phong, xã Diên Khánh (Khánh Hòa) trong 1 buổi tập huấn về an toàn giao thông

ẢNH: BÁ DUY

Đối với xe gắn máy, luật quy định là xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ. Nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất không lớn hơn 4 kW. Loại xe này được cấp chứng nhận đăng ký và gắn biển số theo quy định.



Luật nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện và xe gắn máy. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện có công suất không quá 4 kW) mà không bắt buộc phải có giấy phép lái xe.

Theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15.11.2024, học sinh trung học phổ thông và học sinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được tham gia lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn. Khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin chính thống, tránh lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.