Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CSGT cảnh báo thông tin sai lệch về quy định lái xe đạp điện, xe máy điện

Bá Duy
Bá Duy
05/10/2025 15:50 GMT+7

Phòng CSGT Công an Khánh Hòa khẳng định, thông tin 'từ ngày 15.10 trẻ em dưới 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phải có giấy chứng nhận mới được lái xe đạp điện, xe máy điện' đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Ngày 5.10, Phòng CSGT Công an Khánh Hòa cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều clip và bài viết trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15.10, trẻ em dưới 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện dưới 4 kW và xe gắn máy dưới 50 cm3 nếu không có giấy chứng nhận thì không được lái xe. Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang trong dư luận.

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 có hiệu lực từ 1.1.2025, xe đạp điện là loại xe thô sơ, có trợ lực từ động cơ và tự ngắt khi người lái dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/giờ. Loại phương tiện này không có quy định về độ tuổi người lái xe, không được cấp biển số và giấy đăng ký xe. Vì vậy, bất kỳ ai có đủ sức khỏe đều được phép điều khiển và phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Tuy nhiên, luật quy định trẻ em dưới 7 tuổi khi ra đường phải có người lớn đi kèm, do đó độ tuổi được phép điều khiển xe đạp điện phải từ 7 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Phòng CSGT Khánh Hòa lưu ý không khuyến khích trẻ ở độ tuổi này điều khiển xe đạp điện vì nguy cơ thiếu an toàn rất cao.

CSGT cảnh báo thông tin sai lệch về quy định lái xe đạp điện, xe máy điện - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Trịnh Phong, xã Diên Khánh (Khánh Hòa) trong 1 buổi tập huấn về an toàn giao thông

ẢNH: BÁ DUY

Đối với xe gắn máy, luật quy định là xe có 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ, vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/giờ. Nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất không lớn hơn 4 kW. Loại xe này được cấp chứng nhận đăng ký và gắn biển số theo quy định.

Luật nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện và xe gắn máy. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện có công suất không quá 4 kW) mà không bắt buộc phải có giấy phép lái xe.

Theo Nghị định 151/2024/NĐ-CP ngày 15.11.2024, học sinh trung học phổ thông và học sinh cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ được tham gia lớp bồi dưỡng về kiến thức pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn. Khi hoàn thành khóa học và đạt yêu cầu, các em sẽ được cấp giấy chứng nhận, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an Khánh Hòa khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng nguồn tin chính thống, tránh lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Tin liên quan

Người chạy xe máy điện lưu ý cảnh báo sau của CSGT TP.HCM

Người chạy xe máy điện lưu ý cảnh báo sau của CSGT TP.HCM

Sau các vụ cháy xe trên đường thời gian qua, CSGT TP.HCM vừa ra cảnh báo để bảo đảm an toàn, người đi xe điện cần chú ý.

Khám phá thêm chủ đề

xe máy điện xe đạp điện Độ tuổi An toàn giao thông Khánh Hòa thông tin sai lệch trang mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận