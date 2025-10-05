Khánh Hòa đề xuất gần 44.700 biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2026 - 2031

Ngày 5.10, Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết đã gửi lên Bộ Nội vụ về đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031. Theo đó, sau 3 tháng sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận cũ và chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tỉnh Khánh Hòa mới đang đối mặt nhiều thách thức khi khối lượng công việc tăng đột biến.

Tỉnh Khánh Hòa mới sau sáp nhập có diện tích 8.555,86 km2, dân số ước tính 1,9 triệu người, 65 xã phường trải dài từ đồng bằng, miền núi đến đặc khu Trường Sa. Nhiều xã, phường trung tâm đông dân có trên 20.000 - 30.000 người, khối lượng hồ sơ hành chính phát sinh lớn. Ngược lại, các xã miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh hay hải đảo lại đòi hỏi công chức phải đa năng, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Người dân làm thủ tục hành chính công tại xã Diên Lạc (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Khánh Hòa, mỗi công chức cấp xã hiện phải đảm nhiệm chuyên môn từ 4 đến 6 lĩnh vực sở, tương đương 1 người phải làm việc của cả phòng ban cấp huyện trước đây. Theo khung biên chế tạm thời, mỗi xã được bố trí trung bình 32 biên chế, mỗi phòng chuyên môn chỉ có 6 - 7 người.

Đối với công chức, tính tới thời điểm ngày 31.7, tỉnh có 5.018 biên chế được phân bổ cho 3.739 vị trí việc làm. Tỉnh đề xuất giữ nguyên con số này nhưng bổ sung thêm 80 biên chế cho Thanh tra tỉnh, và nâng tổng số lên 5.158 công chức cho giai đoạn 2026 - 2031.

Cụ thể, trước khi sáp nhập, Thanh tra Khánh Hòa có 120 biên chế và Thanh tra Ninh Thuận có 100 biên chế. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập và tinh giản bộ máy, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa hiện chỉ còn 140 biên chế. Lần này, tỉnh đề xuất bổ sung lại 80 biên chế để nâng lên 220 biên chế, đáp ứng số giao dự kiến của Thanh tra Chính phủ cho tỉnh sau sáp nhập.

Nhiều xã, phường trung tâm Khánh Hòa đông dân, khối lượng hồ sơ hành chính phát sinh lớn ẢNH: BÁ DUY

Về viên chức, tỉnh đề xuất 39.537 biên chế cho giai đoạn 2026 - 2031, trong đó có 31.653 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Theo báo cáo, sau khi sáp nhập 2 tỉnh, khối viên chức được giữ nguyên số lượng so với trước khi sáp nhập là 31.653 biên chế để đảm bảo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Trong đó, khối giáo dục và y tế chiếm 80% tổng số biên chế viên chức, được tính theo định mức của Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế dựa trên lưu lượng học sinh và số giường bệnh.

Sở Nội vụ Khánh Hòa cho biết, đề xuất này xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Đồng thời, hiện thực hóa nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành một cực tăng trưởng cao của cả nước.

Song song với việc bố trí biên chế, tỉnh Khánh Hòa cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ. Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng sẽ được gắn với quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển công chức, nhằm đảm bảo đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.