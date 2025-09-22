Rà soát, tính toán biên chế công chức, viên chức cho giai đoạn 2026 - 2031

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Theo Bộ Nội vụ, thực hiện Kết luận số 174-KL/T.Ư, ý kiến của Ban Tổ chức T.Ư tại Văn bản số 9151-CV/BTCT.Ư, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Đây là nhiệm vụ quan trọng phải tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9, do đó các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031.

Về thực trạng số lượng công chức, viên chức, Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo liên quan đến công chức, biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31.7 và số lượng công chức, viên chức có mặt thời điểm 1.9 tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cạnh đó, các bộ ngành, địa phương cũng báo cáo về viên chức, người làm việc được giao, bố trí làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31.7 và số có mặt tại thời điểm 1.9.

Ngoài ra các đơn vị cũng còn được yêu cầu tổng hợp các trường hợp liên quan đến hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng biên chế của bộ, ngành không vượt quá số lượng biên chế hiện có

Về nguyên tắc đề xuất biên chế cho giai đoạn 2026 - 2031, Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định trên cơ sở: vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; các yếu tố đặc thù về thực hiện nhiệm vụ. Cùng đó, cần căn cứ vào thực trạng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đối với các địa phương, việc xác định biên chế cần nghiên cứu, rà soát thêm về quy mô dân số, diện tích; tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; các yếu tố đặc thù về địa lý (biên giới, hải đảo...).

Trong đó, bộ, ngành sẽ đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng tổ chức (đến cấp vụ, phòng và tương đương) và tổng biên chế không vượt quá số lượng biên chế hiện có của bộ, ngành tại thời điểm 31.7.

Địa phương cũng đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc từng cấp (mỗi vị trí việc làm có thể cần nhiều biên chế, một biên chế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm).

Đặc biệt, biên chế cấp xã bảo đảm nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước của từng phòng được bố trí tối thiểu 1 biên chế công chức phụ trách và bảo đảm tổng biên chế đề xuất không vượt quá số biên chế hiện có của địa phương tại thời điểm 31.7.