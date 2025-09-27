Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa làm rõ tin đồn thất thiệt 'công an đánh người trước cổng trường'

Bá Duy
Bá Duy
27/09/2025 19:28 GMT+7

UBND P.Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) xác định người đàn ông đánh người trước cổng trường không phải là cán bộ công an như tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Ngày 27.9, lãnh đạo UBND P.Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết Công an P.Bắc Nha Trang đã làm việc với những người liên quan trong clip một người đàn ông đánh người khác trước cổng trường học. Theo đó, người này không phải là cán bộ công an như tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, người này làm việc tại một cây xăng ở xã Vạn Ninh.

Trước đó, sáng 26.9, tài khoản mạng xã hội K.Đ.M đăng tải clip về việc một người áo trắng đánh, đá một người khác khi cả hai đang cãi vã. 

Tài khoản K.Đ.M cho rằng người đàn ông ra tay đánh người trước cổng trường THCS Lý Thái Tổ (P.Bắc Nha Trang) sau đó cầm dao ra giữa đường đe dọa người can ngăn, thách thức mọi người xung quanh trước sự chứng kiến của học sinh và phụ huynh.

Khánh Hòa làm rõ tin đồn đối tượng đánh người trước cổng trường là công an - Ảnh 1.

Người đàn ông mặc áo trắng đánh người trước cổng trường THCS Lý Thái Tổ (P.Bắc Nha Trang, Khánh Hòa)

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội kèm theo nhiều bình luận cho rằng người đàn ông ra tay hành hung người khác "là cán bộ công an". Thông tin này đã gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. 

Sau khi vụ việc được làm rõ, tài khoản K.Đ.M cũng đăng tải trên trang cá nhân xin lỗi về việc vội vàng cho rằng người đàn ông đánh người trong clip là cán bộ công an.

Lãnh đạo UBND P.Bắc Nha Trang cho hay cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm việc đăng tải, lan truyền các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tác hại của việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin liên quan đến danh tính và nghề nghiệp của người khác. Việc xác minh thông tin từ cơ quan chức năng là cần thiết trước khi lan truyền các nội dung có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân hoặc tổ chức.

