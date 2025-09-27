Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sẽ làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trước năm 2030 ?

Bá Duy
Bá Duy
27/09/2025 14:39 GMT+7

Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được tỉnh Khánh Hòa kiến nghị triển khai sớm nhằm giải quyết bài toán giao thông và kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm.

Ngày 26.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, giải trình các nội dung về đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo hình thức PPP. UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, quan tâm sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai đầu tư xây dựng dự án này trước năm 2030 và giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030 là có thể xem xét. Trước đó, Bộ Xây dựng đánh giá mặc dù lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 27C đến năm 2030 so với khả năng thông hành hiện tại chênh lệch không lớn, nhưng việc lưu thông qua tuyến này rất khó khăn vào mùa mưa lũ, đặc biệt đoạn qua đèo Khánh Lê hàng năm thường xuyên xảy ra sạt lở.

Sẽ làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trước năm 2030 ?- Ảnh 1.

Quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê quanh co hiểm trở thường xuyên có sương mù gây cản trở tầm nhìn

ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, việc lưu thông qua tuyến quốc lộ 27B, quốc lộ 27 với chiều dài khoảng 200 km mất rất nhiều thời gian, khó thu hút phương tiện di chuyển.

Vì thế, việc đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt rất cần thiết nhằm hình thành trục giao thông ngang kết nối vùng Tây nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ, kết nối cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đồng thời liên kết hiệu quả với các trục dọc hiện hữu. Tuyến đường sẽ góp phần phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng đã và đang triển khai, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Sẽ làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trước năm 2030 ?- Ảnh 2.

Đèo Khánh Lê cũng thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa lũ

ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin đang tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư lớn, việc khả năng cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để tăng nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia thực hiện dự án là rất khó khăn và không có tính khả thi. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn nhà nước tham gia từ 70% xuống 65% tổng mức đầu tư để đảm bảo khả năng cân đối và tính khả thi của dự án.

Với kịch bản vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 65%, cơ cấu nguồn vốn gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 16.286 tỉ đồng (vốn ngân sách trung ương 15.115 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương 1.171 tỉ đồng, trong đó Khánh Hòa 403 tỉ đồng, Lâm Đồng 768 tỉ đồng), phần vốn nhà đầu tư huy động 8.769 tỉ đồng. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 24 năm.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có điểm đầu giao với cao tốc Bắc Nam phía đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (P.Lâm Viên, Lâm Đồng). Tổng chiều dài 80,8 km, trong đó qua Khánh Hòa khoảng 44 km, qua Lâm Đồng khoảng 36,8 km. Tuyến đường được đầu tư một lần theo quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 22 - 24,75 m, tổng mức đầu tư 25.058 tỉ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức PPP - hợp đồng BOT có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước, thời gian chuẩn bị đầu tư 2024 - 2025, thời gian thực hiện đầu tư 2026 - 2028.


Tin liên quan

Đầu tư PPP cao tốc Nha Trang - Đà Lạt 4 làn xe

Đầu tư PPP cao tốc Nha Trang - Đà Lạt 4 làn xe

UBND 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đề xuất trước mắt đầu tư cao tốc Nha Trang - Đà Lạt dài 80,8 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh theo hình thức PPP.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc Khánh Hòa Lâm Đồng Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận