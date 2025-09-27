Sẽ làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt trước năm 2030 ?

Ngày 26.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, giải trình các nội dung về đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo hình thức PPP. UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, quan tâm sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép triển khai đầu tư xây dựng dự án này trước năm 2030 và giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang – Đà Lạt trước năm 2030 là có thể xem xét. Trước đó, Bộ Xây dựng đánh giá mặc dù lưu lượng xe trên tuyến quốc lộ 27C đến năm 2030 so với khả năng thông hành hiện tại chênh lệch không lớn, nhưng việc lưu thông qua tuyến này rất khó khăn vào mùa mưa lũ, đặc biệt đoạn qua đèo Khánh Lê hàng năm thường xuyên xảy ra sạt lở.

Quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê quanh co hiểm trở thường xuyên có sương mù gây cản trở tầm nhìn ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, việc lưu thông qua tuyến quốc lộ 27B, quốc lộ 27 với chiều dài khoảng 200 km mất rất nhiều thời gian, khó thu hút phương tiện di chuyển.

Vì thế, việc đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt rất cần thiết nhằm hình thành trục giao thông ngang kết nối vùng Tây nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ, kết nối cao tốc Dầu Giây - Liên Khương đồng thời liên kết hiệu quả với các trục dọc hiện hữu. Tuyến đường sẽ góp phần phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng đã và đang triển khai, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển quan trọng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Đèo Khánh Lê cũng thường xuyên bị sạt lở trong mùa mưa lũ ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin đang tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư lớn, việc khả năng cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để tăng nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia thực hiện dự án là rất khó khăn và không có tính khả thi. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh giảm tỷ lệ vốn nhà nước tham gia từ 70% xuống 65% tổng mức đầu tư để đảm bảo khả năng cân đối và tính khả thi của dự án.

Với kịch bản vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 65%, cơ cấu nguồn vốn gồm vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 16.286 tỉ đồng (vốn ngân sách trung ương 15.115 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương 1.171 tỉ đồng, trong đó Khánh Hòa 403 tỉ đồng, Lâm Đồng 768 tỉ đồng), phần vốn nhà đầu tư huy động 8.769 tỉ đồng. Thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 24 năm.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có điểm đầu giao với cao tốc Bắc Nam phía đông tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (P.Lâm Viên, Lâm Đồng). Tổng chiều dài 80,8 km, trong đó qua Khánh Hòa khoảng 44 km, qua Lâm Đồng khoảng 36,8 km. Tuyến đường được đầu tư một lần theo quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 22 - 24,75 m, tổng mức đầu tư 25.058 tỉ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức PPP - hợp đồng BOT có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước, thời gian chuẩn bị đầu tư 2024 - 2025, thời gian thực hiện đầu tư 2026 - 2028.



