Người Việt dần từ bỏ xe xăng, tăng mua xe máy điện

Bất chấp vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thị trường xe máy Việt Nam vẫn đang duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, tác động từ chính sách cùng sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng đang tạo ra sự phân hóa rõ rệt trên thị trường xe máy Việt Nam. Trong khi tốc độ tăng trưởng của của nhiều thương hiệu xe máy truyền thống với phần lớn mẫu mã dùng động cơ đốt trong đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí sụt giảm; trái lại mảng xe máy điện vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo số liệu từ Motorcycles Data - chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu vừa công bố, trong tháng 8 vừa qua thị trường xe máy Việt Nam đạt mức tăng trưởng 17,4% so với tháng liền trước đó. Qua đó, nâng tổng doanh số bán hàng sau 8 tháng đã qua của năm 2025 lên mức 2,08 triệu xe, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Motorcycles Data sau 8 tháng đã qua của năm 2025, doanh số bán xe máy tại Việt Nam đạt 2,08 triệu xe, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: B.H

Kết quả này được giới kinh doanh xe máy lý giải nhờ tác động từ những chương trình ưu đãi, khuyến mãi rầm rộ được các nhà sản xuất, đại lý phân phối áp dụng trong tháng 8.2025. Bên cạnh đó, theo anh Ngô Viết Thắng, trưởng phòng bán hàng của một đại lý xe máy Honda tại TP.HCM chia sẻ: "Tháng 8 vừa qua cũng khoảng thời gian bắt đầu mùa nhập học, do đó nhu cầu mua sắm xe máy cho con em đi học cũng gia tăng, chủ yếu là các dòng xe máy, xe tay ga cỡ nhỏ và xe máy điện".

Theo Motorcycles Data, thị trường ghi nhận bước tăng trưởng ở mọi phân khúc. Trong đó, riêng phân khúc xe tay ga tăng 14,8%, phân khúc xe máy số bao gồm cả các dòng xe máy 50cc dành cho học sinh, sinh viên tăng 65,6%. Đáng chú ý, mảng xe máy điện tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ về mặt doanh số. Phân khúc xe máy điện L1 (tương ứng với động cơ dưới 50 cc) tăng trưởng 89%, trong khi xe máy điện thuộc phân khúc L3 tăng tới 197%.

Xe máy điện đang tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ hơn xe xăng nhờ tác động đến từ chính sách cũng như thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng Ảnh: Chí Tâm

Những con số này cho thấy, nhu cầu mua sắm xe máy hai bánh của người dân Việt Nam vẫn đang tiếp tục gia tăng sau giai đoạn chững lại cách đây hai năm. Tuy nhiên, xe máy điện đang tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ hơn xe xăng nhờ tác động đến từ chính sách cũng như thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng.

Những hoạch định chính sách của các thành phố lớn như Hà Nội về việc hạn chế và từng bước tiến đến việc cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (chạy bằng xăng, dầu) hoạt động theo từng khu vực nhất định cùng với chính sách ưu đãi, khuyến mãi từ hãng xe điện… Tất cả đang góp phần thúc đẩy người dân từ bỏ xe xăng, tăng mua sắm sử dụng xe máy điện.

Trong khoảng hai tháng trở lại đây, các thương hiệu xe máy như VinFast, Yadea, Selex, Dat Bike… thay nhau tung ra thị trường hàng loạt mẫu mã mới, trong đó có cả những sản phẩm cho trang bị pin kép, cho phép đổi pin. Ngoài ra, chương trình đổi xe xăng, lấy xe điện cũng được nhiều thương hiệu triển khai rầm rộ.

Các thương hiệu xe máy như VinFast, Yadea, Selex, Dat Bike… thay nhau tung ra thị trường hàng loạt mẫu mã mới Ảnh: B.H

Chính những thay đổi này giúp doanh số các hãng xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Motorcycles Data, doanh số VinFast tính đến hết tháng 8.2025 tăng 447%, qua đó tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe điện Việt Nam về tốc độ tăng trưởng nhanh. Lượng xe Yadea bán ra thị trường cũng tăng 41,5%, trong khi Dibao, Pega và nhiều hãng xe điện khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng.

Trái lại, nhiều hãng xe máy truyền thống vốn có thế mạnh về xe động cơ đốt trong như Honda, Yamaha, Suzuki… đang có dấu hiệu chậm lại. Số liệu từ Motorcycles Data cho thấy doanh số Honda tại Việt Nam tăng trưởng 6,3%; trong khi Yamaha giảm 8,6%. Suzuki những năm gần đây cũng dần thu hẹp danh mục mẫu mã xe máy phân phối tại Việt Nam.

Theo Motorcycles Data, tính đến hết tháng 8.2025, Việt Nam đang là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới và lớn thứ 3 thế giới đối với xe máy điện.