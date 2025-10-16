Nước đầu nguồn Bạch Mã cuồn cuộn đổ về nhiều khu vực ở Huế

Sáng 16.10, UBND xã Phú Lộc (TP.Huế) cho biết, do mưa lớn ở khu vực Bạch Mã kết hợp với mưa lớn tại vùng đồng bằng khiến lượng nước đầu nguồn đổ về nhanh, gây ngập úng một số khu vực. Cụ thể, ghi nhận của địa phương này tại khu du lịch Khe Su vào sáng 16.10 cho thấy, nước đầu nguồn chảy về tạo thành dòng chảy mạnh, cuồn cuộn và rất nhanh, gây ngập toàn bộ các chòi che của khu du lịch này.

Mưa lớn khiến lượng nước từ đầu nguồn của dãy Bạch Mã cuồn cuộn đổ về ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Cùng ngày, xã Phú Lộc cũng có biết, các thôn vùng trũng của xã đã ngập úng, có nơi nước đã vào sân nhà dân.

Một số tuyến đường ở thôn 8, xã Phú Lộc ngập úng ẢNH: BÌNH THIÊN

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, mưa lớn khiến lượng nước đầu nguồn đổ về nhanh, gây ngập úng một số khu vực thuộc xã. Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục theo dõi để chủ động hỗ trợ, cảnh báo người dân ở các khu vực này.

“Một số nơi ở thôn 8 ngập úng do nước đầu nguồn đổ về nhiều, tuy nhiên những khu vực này nước thường rút nhanh, không úng lâu ngày. Đến nay, mức độ vẫn chưa nghiêm trọng nên chúng tôi đang theo dõi tiếp diễn biến thời tiết, nếu cần thiết sẽ chủ động xử lý những tình huống khẩn cấp như sơ tán người dân”, ông Hiệp nói.

Nước tràn vào sân nhà dân ẢNH: BÌNH THIÊN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong sáng 16.10, tại TP.Huế có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Đặc biệt khu vực vườn Quốc gia Bạch Mã (xã Phú Lộc), lượng mưa ghi nhận từ 19 giờ ngày 15.10 đến 8 giờ ngày 16.10 là 284 mm.

Chiều qua (15.10), TP.Huế đã chủ động điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 120 đến 200 m3/giây và điều chỉnh theo thực tế lưu lượng đến hồ. Thời điểm bắt đầu điều chỉnh tăng lưu lượng bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 15.10.

Dự báo từ sáng nay (16.10) đến sáng mai (17.10), tại tất cả các phường/xã trên địa bàn TP.Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa từ 9 giờ ngày 16.10 đến 9 giờ ngày 17.10 phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm.