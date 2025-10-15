Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Quảng Ninh: Mưa lớn gây sạt lở, nhiều tuyến giao thông chia cắt

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
15/10/2025 16:27 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều tuyến đường giao thông ở khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có xã Tiên Yên bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến hệ thống giao thông khu vực miền núi khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh bị hư hại nặng nề. 

Đáng chú ý, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn như Đại Phong, Khe Mươi, Hua Cầu, Thành Phong… xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá, nước lũ tràn qua mặt đường, làm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở tại Tiên Yên, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt - Ảnh 1.

Sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường thôn Đại Phong, xã Tiên Yên, gây cản trở phương tiện giao thông qua lại

ẢNH: T.H

Tại một số điểm xung yếu, ta luy đường bị nước lũ cuốn trôi, nhiều đoạn bị bùn đất lấp kín, xe cơ giới không thể đi qua. 

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tiên Yên đã huy động lực lượng tại chỗ gồm dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên cùng người dân địa phương khẩn trương thu dọn đất đá, dựng rào cảnh báo và mở đường tạm để đảm bảo giao thông bước đầu.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng túc trực thường xuyên tại các vị trí nguy hiểm để hướng dẫn người dân, phương tiện di chuyển an toàn. 

Mưa lớn gây sạt lở tại Tiên Yên, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố

ẢNH: T.H

Chính quyền xã Tiên Yên cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, sạt lở khi chưa được kiểm tra, khắc phục; đồng thời chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động ứng phó với mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại và lên phương án khắc phục lâu dài, bảo đảm an toàn cho các tuyến đường trọng yếu tại địa phương.

Tin liên quan

Hải Phòng ngập lụt diện rộng do mưa lớn và triều cường

Hải Phòng ngập lụt diện rộng do mưa lớn và triều cường

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn có hàng chục điểm ngập lụt sau trận mưa lớn sáng 14.10 khiến giao thông hỗn loạn, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Đường phố Hải Phòng biến thành 'sông' sau cơn mưa lớn

Khám phá thêm chủ đề

thôn Đại Phong xã Tiên Yên Quảng Ninh huyện Tiên Yên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận