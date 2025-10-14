Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh 'oằn mình' chống mưa lũ

Nông dân Đồng Tháp Mười trắng đêm vật lộn với mưa lũ

Những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm ha đất nông nghiệp tại các xã vùng đầu nguồn (thuộc khu vực Đồng Tháp Mười) như Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh (Tây Ninh) bị ngập nặng trong mưa lũ.

Một đoạn đê bị Kênh hậu đường 837 xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, người dân địa phương trắng đêm khắc phục, gia cố ẢNH: B.B

Theo thống kê sơ bộ của Sở NN-MT Tây Ninh, tại khu vực các xã Tân Hưng, Hưng Điền… (thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cũ), nước lũ đã làm ngập 15 ha lúa, trong đó 4 ha đã kịp thu hoạch, còn 11 ha đang được người dân cắt khẩn trương để "chạy lũ".

Cây ăn trái cũng chịu thiệt hại nặng khi có 2,6 ha sầu riêng (2 năm tuổi) và hơn 3 ha dừa, mít ở xã Hưng Tân bị úng sâu, có nguy cơ mất trắng. Đặc biệt, 18 ha dưa hấu tại xã Vĩnh Thạnh bị vỡ đê, người dân phải đắp đất, bơm nước suốt ngày đêm để cứu vụ.

Các xã Vĩnh Châu, Hưng Điền cũng đang gồng mình gia cố đê bao. Mực nước tại kênh Hồng Ngự đạt 2,82 m - tăng 3 cm so với hôm trước và cao hơn cùng kỳ năm ngoái 38 cm, vượt đỉnh lũ năm 2024 tới 32 cm - mức tăng được đánh giá là bất thường.

Cây ăn trái bị ngập sâu trong sự bất lực của người dân ẢNH: B.B

Tại khu vực huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ, hơn 700 ha lúa đang bị nước lũ uy hiếp trong tổng số 5.949 ha lúa Thu Đông năm 2025, có 3.327 ha giai đoạn đẻ nhánh và 2.622 ha giai đoạn đòng hoặc trổ bông. Các xã Khánh Hưng, Vĩnh Hưng, Tuyên Bình đang đối diện nguy cơ ngập úng khi mực nước từ ngày 8 - 13.10 dao động 2,49 - 2,65 m, cao hơn cùng kỳ năm 2024 tới 32 cm.

Nhiều vườn sầu riêng ở vùng Đồng Tháp Mười (thuộc tỉnh Tây Ninh) đã chết do mưa lũ ẢNH: B.B

Tại Tân Thạnh, hơn 460 ha lúa mới sạ từ 5 đến 15 ngày ở các xã Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập đang trong vùng nguy cơ cao. Một số đoạn đê yếu được người dân và chính quyền gia cố tạm thời bằng bao cát và cừ tre để giữ nước ngoài đồng. "Chỉ cần nước lên thêm 20 cm, nhiều đoạn đê có thể sẽ vỡ", ông Nguyễn Văn Minh (nông dân xã Nhơn Hòa Lập) lo lắng. Thực tế, một số điểm trên tuyến đê Kênh Hậu, đường 737 (thuộc xã Vĩnh Châu) đã bị vỡ, người dân trắng đêm gia cố.

Vùng hạ sông Vàm Cỏ cũng bị ảnh hưởng, cảnh báo thiên tai cấp 2

Mực nước hạ lưu sông Vàm Cỏ lên nhanh kết hợp với mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương ở Tây Ninh. Không chỉ vùng đầu nguồn thuộc khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh bị mưa lũ hoành hành mà tại khu vực hạ lưu sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây cũng đang hứng chịu đợt ngập lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Chính quyền địa phương và người dân đã nỗ lực gia cố nhiều tuyến đê bao ngăn nước ngập để bảo vệ lúa ẢNH: B.B

Cụ thể, các vùng trũng thấp, bãi bồi và các khu vực ngoài đê bao thuộc các xã như Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Bến Lức (Long An) và nhiều xã khác của tỉnh Tây Ninh đang chìm trong nước.

Trước tình hình trên, ngày 14.10, Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2 khi mực nước dâng nhanh kết hợp mưa lớn tại chỗ. Đặc biệt, khu vực Đồng Tháp Mười được dự báo ngập sẽ còn lan rộng và kéo dài trong những ngày tới.

Dự báo trong vài ngày tới, mực nước tại khu vực phía Nam sẽ duy trì ở mức cao trên báo động II trước khi rút chậm. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động theo dõi sát diễn biến của thời tiết và có các biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Theo ngành NN-MT tỉnh Tây Ninh, mực nước các tuyến kênh chính vẫn tăng 3 - 5 cm mỗi ngày, đe dọa hàng trăm ha lúa vụ Thu Đông và nhiều vùng trồng cây ăn trái. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thủy văn, bơm tiêu thoát nước kịp thời và gia cố đê bao để giảm thiểu thiệt hại.

"Nếu nước tiếp tục dâng thêm 20 cm trong 3 ngày tới, nhiều tuyến đê bao cấp 3 tại Đồng Tháp Mười có thể bị tràn, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp", Chi cục Thủy lợi Tây Ninh cảnh báo.