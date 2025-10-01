Gồng mình khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ hoành hành, 29 người chết

Theo ghi nhận của Thanh Niên, mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở đất ở khắp các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Ninh… Đặc biệt tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài cả ngày gây ra 85 điểm ngập sâu, một số điểm cơ quan chức năng phải dựng rào chắn, không cho phương tiện đi vào. Hà Nội ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Lượng mưa đo từ 7 giờ đến 13 giờ tại P.Ô Chợ Dừa lên tới 319,6 mm; P.Thanh Xuân là 165,1 mm; P.Tây Hồ là 190 mm; xã Vĩnh Thanh là 310 mm…

Hàng ngàn nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu ẢNH: MINH HẢI

Còn tại Tuyên Quang, mưa lớn gây ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Lũng Cú làm 4 người mất tích. Tại Thái Nguyên, 3 gia đình ở xã Trần Phú được sơ tán khẩn cấp để tránh thảm họa sạt lở đất. Mưa lớn khiến lũ trên các sông, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở miền Bắc dâng cao, nhiều hồ phải mở cửa xả lũ. Trong ngày, hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ thứ 8, hồ thủy điện Thác Bà duy trì 3 cửa xả lũ, hồ Hòa Bình mở 1 cửa xả lũ.

Bộ NN-MT cho biết báo cáo của các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, tính đến 17 giờ ngày 30.9, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, giông lốc đã làm 29 người chết, 19 người mất tích và 119 người bị thương. Tỉnh Gia Lai có 8 người mất liên lạc trên biển từ ngày 27.9.

Nhiều tuyến đường, phố trung tâm Hà Nội ngập sâu trong ngày 30.9 ẢNH: ĐÌNH HUY

Cũng theo thống kê, mưa lũ, gió mạnh, sạt lở đất ở Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị đã làm 90 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn; 13.991 ngôi nhà bị ngập lụt. Lào Cai có nhiều nhà bị ngập lụt nhất với 4.208 ngôi nhà, cao hơn 3 tỉnh vùng bão đổ bộ: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Ở các địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão, xảy ra giông lốc có 144.365 nhà hư hỏng, tốc mái, tỉnh Hà Tĩnh nhiều nhất với trên 90.900 ngôi nhà.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn sau bão số 10 ở Bắc bộ còn kéo dài đến trưa 1.10. Dự báo các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và phía bắc tỉnh Tuyên Quang có lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 170 mm. Các tỉnh còn lại ở Bắc bộ, Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm/3 giờ. Dự báo từ chiều 1.10, mưa ở miền Bắc và Thanh Hóa giảm dần.

Khẩn trương khắc phục trường lớp bị hư hỏng

Ngày 30.9, trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục có mưa, nước các sông dâng cao, khiến hơn 4.000 nhà dân ở các xã Nông Cống, Các Sơn, Thăng Bình, Thắng Lợi, Trường Văn, Triệu Sơn, Hoạt Giang, Bá Thước, P.Hạc Thành, P.Hàm Rồng…bị ngập sâu từ 1 - 2 m. Thống kê đến trưa 30.9, mưa bão trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khiến 4 người tử vong, 3 người mất tích và 6 người bị thương; gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng do lốc xoáy, sạt lở đất; 105 trường học bị ảnh hưởng, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu bị ngập, hư hỏng…

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ các trường học ở Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau bão số 10 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Các lực lượng công an, bộ đội ở Thanh Hóa đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện và nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân, đảm bảo không để người dân bị đói. Cùng với đó, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đang phối hợp với các địa phương tập trung khắc phục sự cố ở các cơ sở giáo dục trong thời gian sớm nhất để phục vụ giảng dạy.

Bão và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho ngành giáo dục tỉnh Nghệ An với 223 trường học bị tốc mái, 45 trường bị ngập nước, 18 trường bị sạt lở, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe; thiệt hại ước tính hơn 300 tỉ đồng. Ngày 30.9, hầu hết các trường học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại. Các trường đã huy động giáo viên, nhân viên dọn dẹp trường học.

Bệnh viện đa khoa TP.Vinh tan hoang sau bão ẢNH: K.HOAN

Bão số 10 cũng đã khiến 412 trường học tại tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng với tổng giá trị thiệt hại ước tính 430 tỉ đồng. Trong đó, các khối mầm non, tiểu học và THCS bị ảnh hưởng nhiều nhất. Do cần có thời gian để sửa chữa, khắc phục thiệt hại nên các trường học bị ảnh hưởng tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ngày 30.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 11.300 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, thanh niên về các điểm trường hỗ trợ sửa chữa, vệ sinh, giúp học sinh sớm trở lại lớp.