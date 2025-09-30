Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10

Khu nghỉ dưỡng vila Hoa Tiên ở Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) được xây dựng sát biển, đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, do ảnh hưởng của bão số 10 với triều cường dâng cao kết hợp gió giật mạnh đã khiến nhiều căn biệt thự tại đây bị tàn phá rất nặng nề. Trong số này, nhiều căn bị đổ sập hoàn toàn.

