Thời sự

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10

Phạm Đức
Phạm Đức
30/09/2025 12:44 GMT+7

Hơn 20 căn biệt thự cao cấp sát biển trị giá hàng trăm tỉ đồng nằm trong Khu nghỉ dưỡng vila Hoa Tiên ở Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) đổ sập trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 10.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 1.

Khu nghỉ dưỡng vila Hoa Tiên ở Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) được xây dựng sát biển, đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, do ảnh hưởng của bão số 10 với triều cường dâng cao kết hợp gió giật mạnh đã khiến nhiều căn biệt thự tại đây bị tàn phá rất nặng nề. Trong số này, nhiều căn bị đổ sập hoàn toàn.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 2.

Khu nghỉ dưỡng vila Hoa Tiên có khoảng 500 căn biệt thự cao cấp, nhiều căn bị bão số 10 đánh sập, hư hỏng nặng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 3.

Chị Thảo Lam, một người sở hữu 2 căn biệt thự ở Khu nghỉ dưỡng vila Hoa Tiên, cho biết khu nghỉ dưỡng nằm sát biển nên chịu tác động rất lớn khi bão số 10 đổ bộ từ tối 28.9 kéo dài đến sáng hôm sau. Bão với sức gió khủng khiếp kết hợp triều cường dâng cao khiến sóng đánh mạnh vào các căn biệt thự nằm sát biển. Sau bão, có khoảng hơn 20 căn bị hư hỏng một phần hoặc đổ sập hoàn toàn.

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 4.

Theo chị Lam, mỗi căn biệt thự nằm sát biển có diện tích khoảng 200 m2, trị giá khoảng gần 30 tỉ đồng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 5.

Sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai khiến chủ các căn biệt thự xót xa

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 6.

Một căn biệt thự bị bão phá tan tành

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 7.

Một số căn biệt thự nằm chênh vênh cạnh bờ biển

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 8.

Đồ đạc và nhiều tài sản bên trong các căn biệt thự đổ sập, hư hỏng nặng

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 9.

Nhiều bức tường của các căn biệt thự bị bão quật đổ xuống bờ biển

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 10.

2 người đàn ông đang cố cứu tài sản giữa đống đổ nát trong một căn biệt thự

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng hàng trăm tỉ bị đổ sập do bão số 10 - Ảnh 11.

Con đường nối ra biển Xuân Thành cũng bị đổ sập do bão số 10

ẢNH: PHẠM ĐỨC


