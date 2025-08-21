Vụ xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao trái phép: Dừng thi công, tháo banner

Chủ đầu tư thừa nhận sai

Sáng 21.8, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (TP.Đà Nẵng), cho biết sau khi Báo Thanh Niên phản ánh về dự án lấn một phần đất công để xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao trái phép, ngày 20.8, địa phương đã chỉ đạo lực lượng văn hóa xã phối hợp Công an xã kiểm tra, yêu cầu dừng thi công những hạng mục nào chưa được cấp phép; tháo dỡ 2 tấm banner quảng cáo lớn về quy mô dự án.

"Cái gì chưa đúng quy định thì sẽ yêu cầu tháo gỡ, tạm dừng ngay. Sau này khi cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép thì mới được tiếp tục triển khai. Riêng việc dự án chưa được cấp phép nhưng đã dựng 2 tấm banner quảng cáo lớn thông tin về dự án như vậy là không đúng quy định", ông Được nói.

Ông Nguyễn Thành Duy, người đại diện Công ty TNHH Adventure Ocean (chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng - PV) cũng thừa nhận việc chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép xây dựng dự án nhưng đã dựng 2 tấm banner lớn để quảng cáo về dự án là không đúng quy định, đơn vị cũng đã cho tháo dỡ 2 tấm banner quảng cáo xuống; dừng thi công tất cả các hạng mục trong phạm vi dự án.

Ông Duy thừa nhận, trước đây khu vực xây kè là đất ông mua lại của người dân; trong đó đa phần đất đã có sổ đỏ và một phần đất nông nghiệp nhưng đã được chuyển đổi mục đích. Ông Duy cũng cho rằng việc người dân phản ánh "mua lại đất rừng" là không đúng.

Bên trong khu vực được cho là để xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Thời điểm đó sạt lở bờ biển đã ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, vì muốn bảo vệ phần đất đã mua nên tôi đã thuê công nhân xây dựng bờ kè tạm, nhằm bảo vệ đất khỏi bị cuốn trôi. Sau đó lực lượng chức năng phát hiện việc xây kè không đúng quy định, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với việc này", ông Duy nói thêm.

Sau khi xử phạt vẫn cho giữ nguyên hiện trạng

Ông Duy cho hay, trong quyết định xử phạt, UBND tỉnh Quảng Nam cũ vẫn cho giữ lại nguyên hiện trạng bờ kè đã xây dựng nhằm tránh tình trạng sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai của một số hộ dân sinh sống gần đó, chứ không yêu cầu "trả lại hiện trạng ban đầu" như người dân phản ánh.

"Diện tích lấn mặt nước để xây dựng kè chỉ là một phần diện tích nhỏ. Sau khi hoàn thành việc xây kè tạm để bảo vệ đất, chủ đầu tư chưa xây dựng một công trình nào trên phần đã lấn chiếm này", ông Duy khẳng định.

Đại diện chủ đầu tư cũng thông tin, diện tích rào chắn mà Báo Thanh Niên phản ánh rộng hơn 8 héc ta, trong phần diện tích này cũng có một phần đất mặt nước lấn chiếm để làm kè. Tuy nhiên, khu vực lấn chiếm vẫn bỏ không, chưa hề xây dựng bất cứ công trình nào.

"Hiện nay, chúng tôi đã có đề xuất gửi UBND TP.Đà Nẵng mới, cũng như các bộ, ngành Trung ương về việc xin chủ trương đầu tư dự án khu thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng với quy mô 68 héc ta (diện tích mặt đất 36 héc ta và mặt nước 32 héc ta), với tổng vốn đầu tư khoảng 3.466 tỉ đồng", ông Duy nói.

Bờ kè doanh nghiệp lấn chiếm một phần mặt nước rồi xây dựng trái phép ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Thành Duy tin tưởng nếu dự án được các cấp có thẩm quyền cho phép xây dựng thì ngoài câu chuyện tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao đồng; phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sẽ còn góp phần nâng cao trình độ phát triển sản xuất của thành phố gắn phát triển dịch vụ du lịch với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và truyền thống tốt đẹp của con người TP.Đà Nằng.

Mới đây, Báo Thanh Niên có bài "Lấn đất công xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao trái phép", phản ánh về việc dù chưa được cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cấp phép nhưng một doanh nghiệp vẫn tự ý lấn chiếm một phần diện tích đất khu vực cửa sông rồi rào chắn lại để xây dựng dự án khu thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao.

Cụ thể, trước đó Công ty TNHH Adventure Ocean (trụ sở tại TP.HCM) có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam cũ, đề xuất được tham gia đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao tại thôn Trung Phường (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nay là xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng), tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng.

Chủ đầu tư cho hay khu vực xây kè được mua lại đất của người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thông tin từ UBND xã Duy Nghĩa mới cung cấp, đến thời điểm hiện tại, dự án do Công ty TNHH Adventure Ocean đề xuất vẫn chưa được các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam cũ (cũng như TP.Đà Nẵng mới) cấp phép chủ trương đầu tư; đồng thời chưa hoàn tất bất kỳ thủ tục pháp lý nào, mà chỉ đang trong giai đoạn "nghiên cứu, khảo sát".

Tuy nhiên, khu vực dự kiến xây dựng đã được quây kín bằng tôn, để xây dựng một vài hạng mục như nhà gỗ, tường bao. Bên ngoài, 2 tấm banner quảng cáo lớn ghi nội dung: "Dự án thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao - Công ty TNHH Adventure Ocean" và "Triển khai nhà mẫu - văn phòng quản lý dự án Công ty TNHH Adventure Ocean", được dựng lên công khai.

Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết đối với dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao do Công ty TNHH Adventure Ocean đề xuất xây dựng trước đó, đến nay mới trong giai đoạn "nghiên cứu, khảo sát"; chưa có văn bản chính thức nào của cơ quan có thẩm quyền về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, thi công dự án.

Ông Phạm Được thông tin thêm địa phương luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến làm dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, mọi việc đều phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.