Lấn đất công xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao trái phép

C HIẾM HƠN 4 HA ĐẤT CÔNG

Tháng 11.2024, Công ty TNHH Adventure Ocean (trụ sở tại TP.HCM) có tờ trình gửi UBND tỉnh Quảng Nam cũ, đề xuất được tham gia đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao tại thôn Trung Phường (xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; nay là xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng). Theo phương án đề xuất, quy mô xây dựng dự án khoảng 8 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 1.500 tỉ đồng; thời gian triển khai từ năm 2024 - 2028. Đáng chú ý, dự án này dự kiến sẽ kè bờ biển dài hơn 1 km, "nuốt trọn" một phần diện tích mặt nước.

Bên trong khu vực đang triển khai xây dựng khu nghỉ dưỡng 5 sao trái phép ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi xem xét tờ trình của Công ty TNHH Adventure Ocean, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã đề nghị doanh nghiệp phối hợp, làm việc với Sở KH-ĐT tỉnh, UBND H.Duy Xuyên, cùng các đơn vị liên quan, cung cấp hồ sơ, tài liệu để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo thông tin từ UBND xã Duy Nghĩa mới cung cấp, đến thời điểm hiện tại, dự án do Công ty TNHH Adventure Ocean đề xuất vẫn chưa được các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam cũ (cũng như TP.Đà Nẵng mới) cấp phép chủ trương đầu tư; đồng thời chưa hoàn tất bất kỳ thủ tục pháp lý nào, mà chỉ đang trong giai đoạn "nghiên cứu, khảo sát".

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào ngày 6.8, khu vực dự kiến xây dựng đã được quây kín bằng tôn, bên trong máy múc và xe ben hoạt động liên tục. Những công trình như nhà gỗ, tường bao và đặc biệt là những ống bê tông lớn dùng để kè biển đang được gấp rút thi công.

Bờ kè bê tông kiên cố xây dựng trái phép để phục vụ dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên ngoài, 2 tấm banner quảng cáo lớn ghi nội dung: "Dự án thương mại dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao - Công ty TNHH Adventure Ocean" và "Triển khai nhà mẫu - văn phòng quản lý dự án Công ty TNHH Adventure Ocean", được dựng lên công khai.

Đáng nói, trong năm 2024, ông Nguyễn Thành Duy (người đại diện Công ty TNHH Adventure Ocean - PV) đã nhiều lần cho hút cát đổ lên các thửa đất số 10, 13, 14, 27, 28, 78 tại xã Duy Hải cũ. Khi phát hiện sự việc, UBND xã Duy Hải đã mời ông Duy và những người liên quan đến làm việc, yêu cầu cam kết dừng thi công và di chuyển máy móc ra khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, sau đó ông Duy vẫn tiếp tục thuê công nhân đúc bi làm kè chắn sóng tại các thửa đất đã bị sạt lở ra sông. Đồng thời, lén lút hút cát và bị ngành chức năng xử phạt 25 triệu đồng, tịch thu các phương tiện phục vụ hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Tiếp đến, cuối năm 2024, chính quyền địa phương lại phát hiện ông Nguyễn Thành Duy cho xây dựng bờ kè dài khoảng 645 m, rộng 0,3 m, cao 1,2 m và có sắt nhô lên 1,2 m, kết cấu đổ bằng bê tông cốt thép. Qua kiểm tra, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam cũ xác nhận diện tích đất ông Duy lấn chiếm là rất lớn, bao gồm hơn 1,1 ha đất bằng chưa sử dụng, gần 2,3 ha đất rừng sản xuất, hơn 0,9 ha đất sông, tổng cộng hơn 4,3 ha. Tất cả diện tích đất này đều do UBND xã Duy Hải cũ quản lý.

Trước hành vi vi phạm trên, tháng 2.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Nguyễn Thành Duy với số tiền 455 triệu đồng về hành vi lấn chiếm đất do nhà nước quản lý và yêu cầu trả lại hiện trạng như ban đầu.

M ỚI CHỈ "NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT"

Ông N.V.H (70 tuổi, ở xã Duy Nghĩa) cho biết bờ kè kiên cố dài gần cả cây số được ông Nguyễn Thành Duy thuê người xây dựng từ lâu. Diện tích kè chủ yếu là từ việc mua đất rừng và lấn thêm biển. "Việc kè biển trái phép quy mô lớn với mục đích làm dự án du lịch đã gây thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống ngư dân khi nguồn lợi thủy sản gần bờ bị giảm mạnh. Mặc dù tỉnh Quảng Nam cũ đã xử phạt, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu nhưng đến thời điểm này ông Duy vẫn chưa thực hiện", ông H. nói.

Dù chưa được cấp phép xây dựng nhưng doanh nghiệp vẫn dựng 2 tấm banner lớn để quảng cáo dự án ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bà V.T.B (66 tuổi, ở xã Duy Nghĩa) cho hay khu đất đang được doanh nghiệp thi công dự án nghỉ dưỡng có một phần là mua lại của người dân, nhưng trong đó cũng có phần lớn diện tích lấn chiếm đất do nhà nước quản lý. "Trước việc lấn biển, hút cát trái phép để san lấp dự án, cơ quan chức năng đã phát hiện, xuống yêu cầu tạm dừng. Đáng nói, không biết đã được cấp phép xây dựng hay chưa nhưng những ngày gần đây lại thấy công nhân thi công tường rào, xe chở vật liệu cũng ra vào liên tục", bà B. chia sẻ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, cho biết trước tình trạng ông Nguyễn Thành Duy thi công kè không đúng quy định, địa phương đã yêu cầu chấm dứt ngay. "Mọi hoạt động xây dựng kè biển của ông Nguyễn Thành Duy đều là hành vi trái pháp luật, đã bị các ngành chức năng lập biên bản, xử phạt, yêu cầu khôi phục nguyên trạng ban đầu", ông Được khẳng định.

Theo ông Được, đối với dự án khu nghỉ dưỡng 5 sao do Công ty TNHH Adventure Ocean đề xuất xây dựng trước đó, đến nay mới trong giai đoạn "nghiên cứu, khảo sát"; chưa có văn bản chính thức nào của cơ quan có thẩm quyền về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, thi công dự án.

Phần lớn diện tích đất dọc khu vực cửa sông bị lấn chiếm để xây kè trái phép ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Xã đã lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra toàn bộ khu vực để kịp thời xử lý nếu có vi phạm. Quan điểm của địa phương là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thi công không phép sẽ bị xử lý nghiêm", ông Được quả quyết.

Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cũng cho hay ngày 8.8 vừa qua, xã đã lập tổ công tác xuống hiện trường kiểm tra thì phát hiện có 2 sà lan (dùng hút cát - PV) nên đã yêu cầu ông Nguyễn Thành Duy đưa ra khỏi hiện trường; đồng thời, đề nghị không thực hiện khai thác cát trái phép cũng như xây dựng bất cứ công trình nào khi chưa được cấp phép. Đối với những hành vi vi phạm, địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định; trong trường hợp vượt thẩm quyền sẽ xin ý kiến TP.Đà Nẵng để có hướng xử lý.

Ông Phạm Được thông tin thêm địa phương luôn hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến làm dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, mọi việc đều phải đảm bảo đúng quy định pháp luật. "Đối với một phần diện tích lấn cửa sông để xây dựng dự án nghỉ dưỡng thì buộc phải dừng toàn bộ. Bởi lấn đất là đã sai rồi", ông Được nói.