Bão số 10: Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập, nhiều nhà dân tốc mái

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ Hà Tĩnh từ đêm qua 28.9 kéo dài đến sáng nay 29.9 với sức gió giật cấp 14, khiến nhiều công trình trọng điểm, nhà dân và trường học đổ sập, tốc mái
ẢNH: TÂN KỲ
Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng, từ tối 28.9, bão số 10 (bão Bualoi) bắt đầu quần thảo với sức gió khủng khiếp. Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 bị đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng.
Một công trình của doanh nghiệp ở khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị đổ sập
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND P.Vũng Áng, cho biết bão số 10 (bão Bualoi) khiến hàng nghìn nhà dân trên địa bàn tốc mái, nhiều công trình đổ sập, hư hỏng. Chính quyền xã đang thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Khu nhà để xe ở P.Thành Sen (Hà Tĩnh) đổ sập trong bão số 10 (bão Bualoi)
Hàng loạt nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái sau bão số 10 (bão Bualoi)
Trường học ở Hà Tĩnh bị tốc mái sau bão số 10 (bão Bualoi)
Cây đổ, mái tôn bay, đường phố Đồng Hới ngổn ngang sau bão
