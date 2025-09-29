Bão số 10: Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập, nhiều nhà dân tốc mái

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND P.Vũng Áng, cho biết bão số 10 (bão Bualoi) khiến hàng nghìn nhà dân trên địa bàn tốc mái, nhiều công trình đổ sập, hư hỏng. Chính quyền xã đang thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

