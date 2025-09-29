Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10: Kho than Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đổ sập, nhiều nhà dân tốc mái

Phạm Đức
Phạm Đức
29/09/2025 09:24 GMT+7

Bão số 10 (bão Bualoi) với gió giật cấp 14 khiến kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở Hà Tĩnh đổ sập, nhiều nhà dân và trường học tại địa phương này cũng bị tốc mái.

- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ Hà Tĩnh từ đêm qua 28.9 kéo dài đến sáng nay 29.9 với sức gió giật cấp 14, khiến nhiều công trình trọng điểm, nhà dân và trường học đổ sập, tốc mái

ẢNH: TÂN KỲ

- Ảnh 2.

Đặc biệt, tại Khu kinh tế Vũng Áng, từ tối 28.9, bão số 10 (bão Bualoi) bắt đầu quần thảo với sức gió khủng khiếp. Gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã khiến kho chứa than của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 bị đổ sập, hư hỏng nghiêm trọng.

ẢNH: TÂN KỲ

- Ảnh 3.

Một công trình của doanh nghiệp ở khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị đổ sập

ẢNH: TÂN KỲ

- Ảnh 4.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND P.Vũng Áng, cho biết bão số 10 (bão Bualoi) khiến hàng nghìn nhà dân trên địa bàn tốc mái, nhiều công trình đổ sập, hư hỏng. Chính quyền xã đang thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

ẢNH: TÂN KỲ

- Ảnh 5.

Khu nhà để xe ở P.Thành Sen (Hà Tĩnh) đổ sập trong bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: TÂN KỲ

- Ảnh 6.

Hàng loạt nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái sau bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: TÂN KỲ

- Ảnh 7.

Trường học ở Hà Tĩnh bị tốc mái sau bão số 10 (bão Bualoi)

ẢNH: TÂN KỲ

Cây đổ, mái tôn bay, đường phố Đồng Hới ngổn ngang sau bão

Khu du lịch Thiên Cầm tan hoang sau bão số 10

Khu du lịch Thiên Cầm tan hoang sau bão số 10

Bão số 10 đổ bộ với sức gió rất mạnh đã tàn phá Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều nhà hàng ven biển bị bay mái, cây cối đổ khắp nơi.

Xem thêm bình luận