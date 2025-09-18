Ngày 18.9, tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Công ty TNHH nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành tổ máy số 1.

Chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi thức khánh thành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II ẢNH: TÂN KỲ

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư lên tới 2,2 tỉ USD theo hình thức BOT.

Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản, do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Toàn cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II ẢNH: TÂN KỲ

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II có công suất thiết kế 1.200 MW, gồm 2 tổ máy. Sau nhiều năm triển khai xây dựng, nhà máy chính thức hoàn thành đưa vào hoạt động tổ máy số 1 với công suất 600 MW. Tổ máy số 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Việc vận hành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng sẽ đóng góp quan trọng trong đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Trung và các vùng lân cận, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.