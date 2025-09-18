Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Khánh thành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Phạm Đức
Phạm Đức
18/09/2025 16:08 GMT+7

Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (Hà Tĩnh) hoàn thành sẽ giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực.

Ngày 18.9, tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), Công ty TNHH nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) tổ chức lễ khánh thành tổ máy số 1.

Khánh thành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II - Ảnh 1.

Chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghi thức khánh thành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

ẢNH: TÂN KỲ

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư lên tới 2,2 tỉ USD theo hình thức BOT. 

Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản, do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc.

Khánh thành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II - Ảnh 2.

Toàn cảnh dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

ẢNH: TÂN KỲ

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II có công suất thiết kế 1.200 MW, gồm 2 tổ máy. Sau nhiều năm triển khai xây dựng, nhà máy chính thức hoàn thành đưa vào hoạt động tổ máy số 1 với công suất 600 MW. Tổ máy số 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Việc vận hành tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng sẽ đóng góp quan trọng trong đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Trung và các vùng lân cận, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 500 cán bộ, công nhân viên tại nhà máy, góp phần ổn định kinh tế lâu dài cho khu vực. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin liên quan

Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1: Hành trình chuyển đổi xanh, bền vững

Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1: Hành trình chuyển đổi xanh, bền vững

Là dự án điện trọng điểm quốc gia, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 luôn tiên phong trong phát triển bền vững, hướng đến mô hình doanh nghiệp xanh với phương châm 'Tiên tiến - Tin cậy - Màu xanh'.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II tỉnh Hà Tĩnh vận hành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận