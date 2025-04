Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1: Hành trình chuyển đổi xanh, bền vững

Kể từ khi chính thức đi vào vận hành thương mại Tổ máy 1 vào ngày 6.7.2018, Nhà máy nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 đã hoạt động hiệu quả suốt hơn 2.450 ngày. Đến nay, cả 2 tổ máy đã sản xuất hơn 48 tỉ kWh điện, đáp ứng khoảng 3% tổng nhu cầu điện năng quốc gia. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 tiếp tục duy trì vận hành ổn định nhà máy, với tổng sản lượng điện phát đạt khoảng trên 2 tỉ kWh, hoàn thành khoảng 28% kế hoạch sản lượng năm.

Toàn cảnh nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ẢNH: NMCC

Hướng đến mô hình doanh nghiệp xanh

Trong năm 2023 và 2024, công ty đã vinh dự được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao tặng bằng công nhận "Vì môi trường xanh Quốc gia", khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc bảo vệ môi trường. Đồng thời, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam cũng ghi nhận công ty với danh hiệu Top 100 Doanh nghiệp Xanh và Phát triển bền vững năm 2024, minh chứng cho cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển năng lượng bền vững và thân thiện với môi trường.

Trước những thách thức hiện nay, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 cam kết đảm bảo sản xuất luôn đi đôi với bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ môi trường được tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định pháp luật và giấy phép môi trường. Nhà máy điện vận hành theo quy trình đạt chuẩn và đã được cấp chứng chỉ ISO 14001:2015, khẳng định sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường; công khai minh bạch các kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, đồng thời triển khai các giải pháp kiểm soát bụi trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Quá trình vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải và nước thải được tối ưu hóa. Áp dụng xử lý bụi, khí thải bằng công nghệ tiên tiến, bao gồm: hệ thống khử NOx bằng xúc tác chọn lọc, lọc bụi tĩnh điện, và khử SO2 bằng nước biển. Kết quả hàm lượng các chất ô nhiễm trong khí thải sau xử lý thấp hơn quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam từ 4-8 lần và được công khai minh bạch qua cổng thông tin điện tử, giúp cộng đồng và cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi. Các khu vực có nguy cơ phát sinh bụi đều được công ty giám sát chặt chẽ và báo cáo thường xuyên tới các cơ quan quản lý nhà nước.

Mùa xuân ở nhà máy ẢNH: VTPC1

Tái sử dụng xỉ than hợp lý

Đối với hoạt động nhập than và đánh đống tại bãi than, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình vận hành nhiên liệu, thực hiện biện pháp phun nước toàn diện cả ngày lẫn đêm với tần suất hai lần mỗi ca. Khi thời tiết có gió lớn, số lần phun nước được tăng cường, đồng thời việc bố trí hoạt động dỡ than và đánh đống tại bãi than được điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thời tiết. Tiếp tục giảm áp lực môi trường trong xử lý tro xỉ, công ty luôn chú trọng tái sử dụng tro xỉ thay vì chôn lấp tạm thời. Hiện tại, về cơ bản, toàn bộ tro xỉ phát sinh tại nhà máy đều được xử lý và tiêu thụ, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tăng cao, với khối lượng lũy kế đến nay đạt hơn 4,7 triệu tấn.

Song song với việc duy trì sản xuất hiệu quả và bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 luôn đề cao trách nhiệm xã hội. Công ty đã đóng góp hơn 4.611 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hạ tầng công cộng tại xã Vĩnh Tân. Đồng thời, tạo ra việc làm cho hơn 500 lao động địa phương, góp phần ổn định đời sống người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND H.Tuy Phong và xã Vĩnh Tân, công ty thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện quyên góp tài chính và hiện vật, với tổng giá trị lên đến gần 11 tỉ đồng nhằm phát triển giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo và cải thiện phúc lợi công cộng...