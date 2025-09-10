Nhiệt điện Duyên Hải tập trung đảm bảo sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm

Các tổ máy của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vận hành ổn định, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Ngay từ đầu quý 3.2025, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã chủ động rà soát kế hoạch sản xuất, cân đối nguồn nhiên liệu và tối ưu hóa hiệu quả vận hành các tổ máy. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện đúng tiến độ, giúp thiết bị duy trì độ tin cậy và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động cao điểm từ hệ thống điện quốc gia.

Tính đến hết tháng 7, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt hơn 9,5 tỉ kWh, đạt 52% kế hoạch năm và bằng 119,8% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là kết quả phản ánh sự điều hành linh hoạt, quyết liệt cũng như tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể CBCNV trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức.

Song song với nhiệm vụ sản xuất, Công ty chú trọng công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các quy trình kỹ thuật được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ quy chuẩn quốc gia về xử lý khí thải, nước thải và quản lý chất thải. Đây là trách nhiệm thiết yếu, đồng thời thể hiện cam kết của Công ty với cộng đồng.

CBCNV Công ty Nhiệt điện Duyên Hải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất

Ở từng đơn vị, CBCNV phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể trở thành động lực tinh thần, giúp đội ngũ duy trì khí thế và vượt qua khó khăn.

Ban lãnh đạo Công ty luôn đề cao tinh thần đoàn kết, phối hợp và chia sẻ trong toàn Công ty. Các thách thức về nguồn nhiên liệu, thời tiết khắc nghiệt hay yêu cầu kỹ thuật phức tạp đều được tập thể chung sức giải quyết bằng sự chủ động và linh hoạt. Đây chính là điểm tựa quan trọng để Công ty duy trì nhịp độ sản xuất ổn định, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng trong cung ứng điện năng cho khu vực ĐBSCL và cả nước.

Trong thời gian tới, Công ty kêu gọi toàn thể CBCNV tiếp tục giữ vững kỷ luật lao động, đề cao an toàn, chủ động trong từng phần việc hằng ngày và duy trì tinh thần sáng tạo, trách nhiệm. Đó chính là nền tảng để tập thể vững vàng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời tạo đà cho những năm tiếp theo.

Với phương châm hành động "An toàn - Ổn định - Hiệu quả", Công ty Nhiệt điện Duyên Hải kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Sự quyết tâm và đồng lòng của tập thể CBCNV không chỉ góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2025, mà còn đóng góp ổn định, lâu dài cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giữ vững an ninh năng lượng và phục vụ đời sống nhân dân.