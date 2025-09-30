Dân lấy cát biển trên đường phố ở Sầm Sơn sau bão số 10

Ngày 30.9, thông tin từ Công an P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đang làm rõ việc một số người dân tự ý dùng máy xúc, ô tô tải đến lấy cát biển trên đường Hồ Xuân Hương sau bão số 10.

Một số người dân đã dùng máy xúc, xe ô tô tải lấy cát biển đọng trên đường giao thông sau bão số 10

ẢNH: CÔNG AN P.SẦM SƠN

Trước đó, chiều và tối 29.9, lực lượng của Công an P.Sầm Sơn phát hiện một số người dân dùng máy xúc, ô tô tải lấy cát trên đường Hồ Xuân Hương - tuyến đường ven biển Sầm Sơn. Các phương tiện đã được đưa về trụ sở Công an P.Sầm Sơn để làm rõ vụ việc.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND P.Sầm Sơn, cho biết ngày 29.9 khi bão số 10 đổ bộ vào đất liền có sóng to, thủy triều dâng, nên một lượng lớn cát biển bị sóng đánh tràn lên đường Hồ Xuân Hương.

Theo ông Dũng, toàn bộ cát biển tràn lên đường Hồ Xuân Hương lần này cũng như những lần trước đều phải thu dọn trả về bãi biển chứ không được phép lấy để sử dụng vào mục đích khác.

"Chiều nay (30.9 – PV), chúng tôi sẽ huy động lực lượng để đưa số cát biển trên đường Hồ Xuân Hương xuống lại bãi biển. Không ai được phép lấy để sử dụng vào mục đích khác", ông Dũng cho hay.