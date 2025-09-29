Hai lần không đủ căn cứ buộc tội vụ tự chặt cây cà phê của chính mình

Phải xem xét trách nhiệm của người bán đất

Ngày 29.9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lần hai đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông đã kết tội bị cáo Viển 2 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, để giao hồ sơ về cho cấp sơ thẩm xét xử trở lại.

Theo tòa phúc thẩm, bị cáo Viển và vợ cũ là bà Nguyễn Thị Dung kết hôn năm 1996, ly hôn năm 2016. Hai vợ chồng mua đất nhưng chưa có giấy chứng nhận. Sau đó bà Dung bán đất cho ông Đỗ Phước Trung và ông Nguyễn Ngọc Ẩn.

Tòa sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, mà lại xét xử bị cáo. Trong khi vụ án tranh chấp chuyển quyền sử dụng đất giữa ông Ẩn và bà Dung, TAND H.Đắk Glong (Đắk Nông) tuyên hợp đồng chuyển nhượng giữa các bên vô hiệu, các bên phải trả cho nhau những gì đã nhận.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Đắk Nông vẫn tuyên bị cáo phạm tội hủy hoại tài sản của ông Ẩn là không phù hợp. Ngoài ra, bị hại cũng thừa nhận tại tòa không tố cáo bị cáo Viển mà chỉ tố cáo bà Dung lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Vũ Văn Viển (Đắk Nông) bên thửa đất ẢNH: NVCC

Phát biểu, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, phải xác định trong vụ án ai là bị hại. Bị hại là ông Ẩn tố cáo bà Dung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Bà Dung cũng là người bán đất nhưng lại cung cấp giấy chứng nhận giả. Cần phải xem xét lại cơ quan điều tra không khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, mà lại khởi tố bị cáo về tội hủy hoại tài sản.

Ngoài ra, việc mua bán đất giữa ba người gồm bà Dung, ông Ẩn và ông Trung đã được tòa sơ thẩm thụ lý cho rằng có lừa dối. Do đó, những mâu thuẫn này chưa được làm rõ trong vụ án. Các cơ quan tố tụng sơ thẩm ở địa phương sau khi bị hủy án lần đầu cũng không khắc phục. Từ những phân tích như trên, Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm.

Tại tòa, Vũ Văn Viển tiếp tục kháng cáo kêu oan vì: "Bị cáo chưa chia tài sản chung giữa hai vợ chồng. Vì thế những cây cối là tài sản chung của hai vợ chồng, không phải của người khác nên tài sản này vẫn là của bị cáo".

Riêng phía bị hại là ông Nguyễn Ngọc Ẩn cho rằng mình không hiểu quy định pháp luật chỉ mong tòa xử đúng người, đúng tội.

Các luật sư Hoàng Văn Quang, Nguyễn Văn Hùng và Mai Văn Hiệp bào chữa cho bị cáo ẢNH: CTV

Các luật sư Mai Văn Hiệp, luật sư Hoàng Văn Quang và luật sư Nguyễn Văn Hùng bào chữa cho bị cáo cùng đồng quan điểm với Viện kiểm sát. Cây cà phê là của bị cáo Viển trồng và tạo lập, chăm sóc, quản lý từ năm 2011. Năm 2015, bị cáo Viển và bà Dung ly hôn bị cáo và bà Dung chưa chia tài sản chung.

Việc bà Dung làm giả văn bản phân chia tài sản chung, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi chuyển nhượng cho ông Ẩn, ông Trung thông qua bằng giấy tay. Bị cáo Viển biết đã phản đối nhưng ông Ẩn vẫn mua. Do đó, giao dịch giữa bà Dung với ông Ẩn là giao dịch trái pháp luật.

Theo Điều 188 luật Đất đai 2013 chưa được cấp giấy chứng nhận thì chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Vì thế năm 2022, TAND H.Đắk Glong (Đắk Nông) đã tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Dung với ông Ẩn và ông Trung vô hiệu. Như vậy tài sản vẫn thuộc của ông Viển. Tuy nhiên, TAND tỉnh Đắk Nông lại căn cứ vào giao dịch trái pháp luật nêu trên để nhận định "cây cà phê là tài sản của ông Ẩn" để buộc tội bị cáo huỷ hoại tài sản là không có căn cứ.

Bị hủy án nhưng vẫn tiếp tục kết tội

Trước đó, năm 2011, Viển và vợ là bà Nguyễn Thị Dung mua một thửa đất rẫy tại H.Đắk G’Long (Đắk Nông) nhưng chưa được cấp sổ, để trồng cây cà phê.

Do cuộc sống hôn nhân có mâu thuẫn, nên tháng 4.2016, TAND H.Đắk G’Long ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn đối với ông Viển và bà Dung. Về tài sản chung, hai bên tự thỏa thuận.

Khoảng 5 tháng sau, bà Dung bán thửa đất rẫy trên cho ông Đỗ Phước Trung và ông Nguyễn Ngọc Ẩn với giá 790 triệu đồng.

Đầu năm 2018, ông Viển muốn ngăn cản việc mua bán này nên đã thuê người đến và nói đó là rẫy của mình, rồi chỉ đạo cưa hơn 450 cây cà phê. Khoảng tháng 8.2018, bà Dung đưa cho ông Ẩn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Cuối năm 2018, ông Viển cùng một số người tiếp tục đến rẫy chặt cây cà phê. Viển sau đó bị bắt tạm giam 3 tháng rồi được cho tại ngoại.

Cho rằng Viển gây thiệt hại cho ông Ẩn hơn 100 triệu đồng, nên năm 2021, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm phạt Viển 2 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

Bị cáo kháng cáo kêu oan vì cho rằng mình không phạm tội.

Năm 2022, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lần đầu, hủy bản án sơ thẩm. Theo tòa, bà Dung có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng chưa được cơ quan điều tra thu thập làm rõ. Bị cáo Viển và bà Dung chưa chia tài sản chung, còn đang chờ tòa án giải quyết…

Sau khi bị TAND cấp cao tại TP.HCM hủy án, năm 2024, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm lần 2 trở lại vẫn tiếp tục tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Viển 2 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.