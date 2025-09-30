Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp ứng phó sạt lở tại 2 xã

Ngày 30.9, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Một điểm sạt lở tại xã Suối Hai trước thời điểm Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão số 10 ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 tại địa bàn xã Suối Hai và các thôn Yên Sơn, Hợp Nhất, xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân sinh sống, UBND TP.Hà Nội yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm. Rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn.

Đối với các hộ dân phải di dời, kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư. Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn.

UBND xã Suối Hai, UBND xã Ba Vì triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực sạt lở.

Phối hợp với Sở NN-MT báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp theo diễn biến tình hình thiên tai.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức xử lý sự cố khu vực hồ Hóc Cua...

Từ đêm 29.9 đến ngày 30.9, hoàn lưu bão số 10 đã gây ra mưa lớn diện rộng khiến Hà Nội xuất hiện 82 điểm úng ngập. Nhiều điểm ngập sâu từ 0,5 - 1 m khiến giao thông bị chia cắt.

Tính đến 16 giờ ngày 30.9, nhiều phường, xã ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ hơn 200 mm đến hơn 420 mm.