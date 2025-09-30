Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp ứng phó sạt lở tại 2 xã

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/09/2025 22:33 GMT+7

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó tại địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Ngày 30.9, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp ứng phó sạt lở tại 2 xã - Ảnh 1.

Một điểm sạt lở tại xã Suối Hai trước thời điểm Hà Nội bị ảnh hưởng bởi bão số 10

ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu); khu vực xóm Xẩm, thôn 9; thôn 1 và thôn 6 tại địa bàn xã Suối Hai và các thôn Yên Sơn, Hợp Nhất, xã Ba Vì đe dọa an toàn của nhiều hộ dân sinh sống, UBND TP.Hà Nội yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận, kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Đồng thời thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm. Rà soát, vận động, kiên quyết di dời đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn.

Đối với các hộ dân phải di dời, kịp thời xây dựng, triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân và tái định cư. Huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn.

UBND xã Suối Hai, UBND xã Ba Vì triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người dân trong khu vực sạt lở.

Phối hợp với Sở NN-MT báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp theo diễn biến tình hình thiên tai.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, tổ chức xử lý sự cố khu vực hồ Hóc Cua...

Từ đêm 29.9 đến ngày 30.9, hoàn lưu bão số 10 đã gây ra mưa lớn diện rộng khiến Hà Nội xuất hiện 82 điểm úng ngập. Nhiều điểm ngập sâu từ 0,5 - 1 m khiến giao thông bị chia cắt.

Tính đến 16 giờ ngày 30.9, nhiều phường, xã ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa từ hơn 200 mm đến hơn 420 mm.

Người dân Hà Nội chật vật vượt ‘biển nước’ giờ tan tầm

Tin liên quan

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà

Mưa kéo dài không ngớt, khiến đường phố Hà Nội xuất hiện 85 điểm úng ngập. Vào giờ tan tầm, nhiều người dân phải cố vượt qua 'biển nước' để trở về nhà.

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở hà nội xã Suối Hai xã Ba Vì tình huống khẩn cấp bão số 10 hoàn lưu Ngập lụt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận