Núi Bà Đen có nguy cơ sạt lở, đá lăn: Tạm dừng leo núi từ 1.10

Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ở Tây Ninh mới đây phát thông báo tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại từ ngày 1.10. Nguyên nhân là thời gian qua có nhiều người leo núi bị lạc đường, té ngã... lực lượng cứu hộ, cứu nạn của khu du lịch phải can thiệp vào ban đêm. Nhiều người bị thương, phải nhờ lực lượng cứu hộ cõng hoặc đặt nằm trên cáng để di chuyển.

Đặc biệt, những ngày gần đây thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường của mùa mưa, khu vực núi Bà Đen có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn và đường trơn trượt. Những yếu tố này có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của du khách và người dân, lực lượng cứu nạn của khu du lịch cũng khá vất vả.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đồng thời bảo vệ cảnh quan thiên nhiên môi trường nên từ ngày 1.10, núi Bà Đen tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng cứu hộ chuyển du khách gặp sự cố khi leo núi Bà Đen hôm 28.9 Ảnh: BQL

Ban quản lý đề nghị du khách nghiêm túc chấp hành, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần thông tin hướng dẫn, du khách có thể liên hệ số điện thoại đường dây nóng trực 24/24 giờ: 027.638.756.78, hoặc số điện thoại 0949.0199.19 để được hỗ trợ.

Trước đó, hồi cuối tháng 8, khu du lịch núi Bà Đen phát thông báo khẩn, cảnh báo người dân cần trang bị và giữ an toàn khi leo núi sau khi có nhiều du khách lạc đường. Bên cạnh đó, khu du lịch cũng thường xuyên đăng bài khuyến cáo trên trang mạng xã hội, website để du khách cập nhật, chủ động phòng tránh và giảm thiểu tối đa những rủi ro, nguy hiểm trong quá trình leo núi.