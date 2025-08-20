Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Nhiều người leo núi lạc đường, khu du lịch núi Bà Đen phát thông báo khẩn

20/08/2025 10:33 GMT+7

Gần đây ở khu du lịch núi Bà Đen nhiều người leo núi bị lạc đường, lực lượng cứu hộ phải can thiệp. Ban quản lý ra thông báo khẩn để đảm bảo an toàn.

Đại diện ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen ở Tây Ninh cho biết chỉ trong 2 ngày cuối tuần vừa qua 16 - 17.8 đã thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ cho 3 trường hợp du khách leo núi bị lạc đường, mất phương hướng trong quá trình leo núi.

Nguyên nhân được xác định là do thời tiết diễn biến xấu, trời mưa và tối nhanh khiến đường đi trơn trượt, nguy hiểm, du khách bị lạc đường. Theo ghi nhận, du khách thiếu kinh nghiệm leo núi trong điều kiện phức tạp, thiếu sự chuẩn bị và trang bị đầy đủ các vật dụng, thiết bị cần thiết nên không đảm bảo an toàn.

Nhiều người leo núi lạc đường tại núi Bà Đen , ban quản lý phát thông báo khẩn - Ảnh 1.

Vụ cứu hộ du khách lúc gần 21 giờ ngày 16.8

Ảnh: BQL

Trước tình hình này, ban quản lý khu du lịch quốc gia núi Bà Đen lập tức ra thông báo gửi đến du khách như sau:

- Đăng ký thông tin cá nhân: Tất cả du khách cần đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ ban quản lý trước khi bắt đầu hành trình leo núi (tuyến đường Cột điện).

- Tuân thủ quy định về an toàn và bảo vệ môi trường: Trong suốt quá trình tham gia hoạt động, du khách cần nghiêm túc tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

- Đảm bảo sức khỏe và trang bị bảo hộ đầy đủ: Những người tham gia cần đảm bảo có đủ sức khỏe và được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cần thiết để đối phó với các tình huống có thể xảy ra trong quá trình leo núi.

- Thời gian leo núi: Chỉ thực hiện hoạt động leo núi trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 12 giờ để đảm bảo an toàn. Tránh leo núi ngoài khoảng thời gian này do điều kiện ánh sáng và thời tiết không thuận lợi.

- Tránh leo núi khi thời tiết xấu: Tuyệt đối không leo núi trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, bão, sấm sét hoặc gió mạnh. Hãy luôn theo dõi dự báo thời tiết trước khi quyết định leo núi.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, du khách cần liên hệ ngay với Đội cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại: 0276.387.5678.

"Ban quản lý rất mong nhận được sự hợp tác từ quý du khách để đảm bảo hành trình leo núi an toàn và thú vị", đại diện ban quản lý cho biết.

Nhiều người leo núi lạc đường tại núi Bà Đen , ban quản lý phát thông báo khẩn - Ảnh 2.

Một du khách được lực lượng cứu hộ hỗ trợ lúc 20 giờ ngày 17.8

Ảnh: BQL

Núi Bà Đen nằm ở khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, cao 986 m, được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ". Núi Bà Đen cách TP.HCM khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Đây là một điểm du lịch tâm linh với hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống điện, chùa, miếu đậm văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Ngoài ra, ở đây còn thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm leo núi, đi bộ.

Khám phá thêm chủ đề

