Leo núi Bà Đen: Du khách cần lưu ý gì để tránh lạc đường?

Gần đây, khu du lịch núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh có nhiều người leo núi bị lạc đường, lực lượng cứu hộ phải can thiệp. 2 ngày cuối tuần 16 và 17.8 vừa qua, đội cứu hộ của khu du lịch đã cứu hộ cho 3 trường hợp du khách bị lạc đường. Ngày sau đó, ban quản lý đã ra thông báo khẩn để cảnh báo người dân, du khách.

Đại diện ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen chia sẻ thêm với Thanh Niên: "Hiện tại các kinh nghiệm chung về leo núi như chuẩn bị sức khỏe, kỹ năng và trang bị đã được phổ biến rộng rãi. Tại núi Bà Đen, chúng tôi có những quy định riêng biệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách".

Bảng khuyến cáo thường xuyên được khu du lịch núi Bà Đen đăng lên các kênh truyền thông gửi đến du khách Ảnh: BQL

Cụ thể, về thời gian leo núi sẽ tùy thuộc thời tiết và không khuyến khích cắm trại trên đỉnh núi hoặc leo núi vào ban đêm. Do đặc thù địa hình phức tạp gồm nhiều đá tự nhiên, dốc đứng và trơn trượt, ban quản lý yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu dã ngoại, leo núi tại khu rừng văn hóa - lịch sử núi Bà Đen bắt buộc phải liên hệ để đăng ký và được hướng dẫn. Hiện tại, tuyến Cột Điện là tuyến duy nhất được phép khai thác cho hoạt động này.

Ngoài ra, khi tham gia leo núi, dã ngoại, du khách phải chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu như: trang phục, giày leo núi, thiết bị di động đã sạc pin, đủ nước uống, thức ăn nhẹ và thuốc chống côn trùng…

Trong trường hợp không may xảy ra sự cố như bị lạc hoặc tai nạn, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, dừng di chuyển và liên hệ ngay lập tức đến đường dây nóng cứu hộ cứu nạn: 0276.387.5678.

Nếu có thể, hãy gửi định vị GPS cho ban quản lý để đội cứu hộ tiếp cận nhanh nhất. Tuyệt đối không được tự ý tìm đường đi vì có thể khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Luôn đi theo nhóm từ 2 thành viên trở lên để hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp gặp sự cố. Các trường hợp cứu hộ phổ biến nhất mà đội cứu hộ thường gặp là du khách bị đuối sức hoặc lạc đường do thời tiết thay đổi đột ngột như mưa lớn và sương mù.

Vào thời điểm cuối tháng 8 năm ngoái, một khách không trang bị đầy đủ vật dụng, chưa có kinh nghiệm leo núi đã bị lạc đường. Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt và đưa khách xuống chân núi an toàn. Khi đội cứu hộ tìm được vị trí, du khách đang trong tình trạng hoảng sợ vì không tìm được lối ra.

Đội cứu nạn, cứu hộ thuộc ban quản lý khu du lịch hỗ trợ du khách gặp tai nạn Ảnh: BQL

Hiện tại, khu du lịch đã có hệ thống cáp treo hiện đại đưa khách lên đỉnh núi. Ngoài ra, với những ai muốn rèn luyện sức khỏe ở mức độ nhẹ nhàng, có thể trải nghiệm tuyến đường bộ truyền thống từ chân núi lên Điện Bà, thời gian di chuyển trung bình chỉ từ 30 - 45 phút.

Tùy vào tình hình thực tế về thời tiết hay mùa cao điểm tham quan núi Bà Đen, ban quản lý thường xuyên đăng bài cảnh báo an toàn leo núi trên trang fanpage.

"Việc đăng bài khuyến cáo, hướng dẫn là hoạt động thường xuyên của ban quản lý nhằm mục đích giúp du khách có sự chuẩn bị chu đáo, chủ động phòng tránh và giảm thiểu tối đa những rủi ro, nguy hiểm trong quá trình leo núi", đại diện ban quản lý khu du lịch núi Bà Đen cho biết.

Núi Bà Đen nằm ở khu phố Ninh Phú, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, cao 986 m, được mệnh danh là "nóc nhà Nam Bộ". Núi Bà Đen cách TP.HCM khoảng 100 km về phía Tây Bắc. Đây là một điểm du lịch tâm linh với hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống điện, chùa, miếu đậm văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian. Ngoài ra, ở đây còn thu hút nhiều du khách thích trải nghiệm leo núi, đi bộ.



