Thời tiết TP.HCM sáng nay đẹp, bất ngờ nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh

Trong Gia Định thành thông chí, một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của tác giả Trịnh Hoài Đức viết vào đầu thế kỷ 19, núi Bà Đen được mô tả như sau: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…".Theo đó, núi Bà Đen được coi là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế