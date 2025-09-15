Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Thời tiết TP.HCM sáng nay đẹp, bất ngờ nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh

Cao An Biên
Cao An Biên
15/09/2025 11:13 GMT+7

Sáng nay 15.9, bất ngờ nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM, người đàn ông đã thích thú chụp lại khoảnh khắc thú vị.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trịnh Thế Cường, sống tại xã Nhà Bè cho biết sáng nay trời trong, anh vừa chụp lại được khoảnh khắc núi Bà Đen (Tây Ninh) từ TP.HCM. Với người có niềm đam mê "săn" ảnh như anh Cường, đây là khoảnh khắc thú vị và ấn tượng.

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 1.

Anh Cường cho biết khác với những ngày trước, sáng nay 15.9 là một trong những ngày hiếm hoi thời tiết thuận lợi, trong lành để có thể nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM nơi anh sống

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 2.

Những tòa nhà cao tầng ở TP.HCM và xa xa là ngọn núi Bà Đen huyền ảo trong làn sương sớm. Núi Bà Đen, còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh bao la

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 3.

Trên đỉnh núi có tượng Phật Bà, khiến anh Cường chắc chắn đây là núi Bà Đen. "Sáng nay trời đẹp quá, ngắm núi đủ hướng. Trời trong nên có thể nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM, không phải ngày nào cũng có thể quan sát được. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chụp được ảnh ngọn núi thiêng này từ nhà của mình", anh Cường chia sẻ

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 4.

Các tòa nhà cao tầng ở TP.HCM ẩn hiện trong mây sáng nay

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 5.

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 6.

Khoảnh khắc đẹp khi bình minh dần ló dạng, được chụp từ bầu trời TP.HCM

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 7.

Ngoài núi Bà Đen, anh Cường còn chụp được nhiều khu vực khác khác sáng nay vì thời tiết ủng hộ

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 8.

Trong Gia Định thành thông chí, một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của tác giả Trịnh Hoài Đức viết vào đầu thế kỷ 19, núi Bà Đen được mô tả như sau: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…".Theo đó, núi Bà Đen được coi là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

[CLIP]: Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 9.

Ngắm TP.HCM từ trên cao sáng nay

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh: Ngắm khoảnh khắc thú vị - Ảnh 10.

Cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia Minh Hòa cũng chia sẻ bức ảnh chụp lại khoảnh khắc núi Bà Đen được nhìn thấy rất rõ từ trung tâm TP.HCM lúc chạng vạng. Khoảnh khắc trở nên thú vị, ấn tượng hơn khi có một chiếc máy bay lướt ngang qua khung hình. Bộ ảnh nhanh chóng được mạng xã hội chia sẻ

ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA

 

Tin liên quan

Lần đầu thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM: Khoảnh khắc cực hiếm giữa trời trong veo

Lần đầu thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM: Khoảnh khắc cực hiếm giữa trời trong veo

Bức ảnh hiếm ghi lại khoảnh khắc thấy rõ núi Bà Đen từ trung tâm TP.HCM vào buổi chiều trời trong veo, có máy bay lướt ngang khiến dân mạng trầm trồ.

Khám phá thêm chủ đề

Núi Bà Đen ở Sài gòn thấy núi bà đen núi bà đen tây ninh thời tiết hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận