Thời tiết TP.HCM sáng nay đẹp, bất ngờ nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh

Thanh Niên, anh Trịnh Thế Cường, sống tại xã Nhà Bè cho biết sáng nay trời trong, anh vừa chụp lại được khoảnh khắc núi Bà Đen (Tây Ninh) từ TP.HCM. Với người có niềm đam mê "săn" ảnh như anh Cường, đây là khoảnh khắc thú vị và ấn tượng.
Anh Cường cho biết khác với những ngày trước, sáng nay 15.9 là một trong những ngày hiếm hoi thời tiết thuận lợi, trong lành để có thể nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM nơi anh sống
Những tòa nhà cao tầng ở TP.HCM và xa xa là ngọn núi Bà Đen huyền ảo trong làn sương sớm. Núi Bà Đen, còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh bao la
Trên đỉnh núi có tượng Phật Bà, khiến anh Cường chắc chắn đây là núi Bà Đen. "Sáng nay trời đẹp quá, ngắm núi đủ hướng. Trời trong nên có thể nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM, không phải ngày nào cũng có thể quan sát được. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chụp được ảnh ngọn núi thiêng này từ nhà của mình", anh Cường chia sẻ
Các tòa nhà cao tầng ở TP.HCM ẩn hiện trong mây sáng nay
Khoảnh khắc đẹp khi bình minh dần ló dạng, được chụp từ bầu trời TP.HCM
Ngoài núi Bà Đen, anh Cường còn chụp được nhiều khu vực khác khác sáng nay vì thời tiết ủng hộ
Gia Định thành thông chí, một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của tác giả Trịnh Hoài Đức viết vào đầu thế kỷ 19, núi Bà Đen được mô tả như sau: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…".Theo đó, núi Bà Đen được coi là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế
[CLIP]: Sáng nay, từ TP.HCM nhìn thấy núi Bà Đen ở Tây Ninh
Ngắm TP.HCM từ trên cao sáng nay
Cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia Minh Hòa cũng chia sẻ bức ảnh chụp lại khoảnh khắc núi Bà Đen được nhìn thấy rất rõ từ trung tâm TP.HCM lúc chạng vạng. Khoảnh khắc trở nên thú vị, ấn tượng hơn khi có một chiếc máy bay lướt ngang qua khung hình. Bộ ảnh nhanh chóng được mạng xã hội chia sẻ
ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA MINH HÒA
