Mùa hè 'có 1 không 2' của em bé 6 tuổi chinh phục đỉnh núi Bà Đen

Câu chuyện chinh phục đỉnh núi Bà Đen của em bé 6 tuổi không chỉ khiến cộng đồng mạng thích thú, mà còn khơi gợi cảm hứng về một mùa hè ý nghĩa - nơi trẻ nhỏ vừa vui chơi, vừa rèn luyện thể chất và sự kiên trì từ trải nghiệm thực tế.

Cùng mẹ chinh phục đỉnh núi Bà Đen

Em bé ấy là Phạm Khánh Hân (hay còn gọi là Đậu Đỏ) - con gái chị Nguyễn Hoàng Khánh Tiên (38 tuổi, ở TP.HCM).

Ở tuổi lên 6, em đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi cùng mẹ kiên trì chinh phục 8 chuyến đi vừa trekking, vừa leo núi trong 2 tháng hè.

Chị Tiên xem trải nghiệm này như một lớp học "nội lực" đặc biệt để Đậu Đỏ rèn tính kỷ luật: "Thể lực của con khá tốt, tôi muốn con rèn luyện sự kiên nhẫn và vượt qua giới hạn bản thân qua trải nghiệm này. Dù không dễ dàng nhưng đó sẽ là hành trang quý cho con".

Hành trình 9 tiếng rưỡi chinh phục và xuống núi Bà Đen của hai mẹ con chị Tiên ẢNH: NVCC

Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8, cứ mỗi cuối tuần, hai mẹ con đều đặn xách ba lô lên đường, rong ruổi qua nhiều tỉnh thành như: Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), Lâm Đồng, Đồng Nai…

Họ bắt đầu từ những chuyến trekking nhẹ nhàng ở vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; rồi nâng cấp độ với các đỉnh núi cao hơn như Tầm Bồ, Minh Đạm, Dinh, Tà Cú , Chứa Chan, đồi Bát Úp và cuối cùng là đỉnh núi Bà Đen.

Đậu Đỏ rạng rỡ chinh phục đỉnh Nọc Trù (tỉnh Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng) ẢNH: NVCC

Không cắm trại qua đêm mà chỉ leo trong ngày, lịch trình trở thành một "bài toán khó" đối với một cô bé đang tuổi ăn tuổi ngủ. Nhưng đổi lại, mỗi lần đứng giữa núi rừng, hít một hơi đầy căng lồng ngực, cả hai mẹ con đều cảm thấy mọi vất vả trở nên xứng đáng.