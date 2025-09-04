Mùa hè 'có 1 không 2' của em bé 6 tuổi chinh phục đỉnh núi Bà Đen

Câu chuyện chinh phục đỉnh núi Bà Đen của em bé 6 tuổi không chỉ khiến cộng đồng mạng thích thú, mà còn khơi gợi cảm hứng về một mùa hè ý nghĩa - nơi trẻ nhỏ vừa vui chơi, vừa rèn luyện thể chất và sự kiên trì từ trải nghiệm thực tế.
Cùng mẹ chinh phục đỉnh núi Bà Đen
Em bé ấy là Phạm Khánh Hân (hay còn gọi là Đậu Đỏ) - con gái chị Nguyễn Hoàng Khánh Tiên (38 tuổi, ở TP.HCM).
Ở tuổi lên 6, em đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi cùng mẹ kiên trì chinh phục 8 chuyến đi vừa trekking, vừa leo núi trong 2 tháng hè.
Chị Tiên xem trải nghiệm này như một lớp học "nội lực" đặc biệt để Đậu Đỏ rèn tính kỷ luật: "Thể lực của con khá tốt, tôi muốn con rèn luyện sự kiên nhẫn và vượt qua giới hạn bản thân qua trải nghiệm này. Dù không dễ dàng nhưng đó sẽ là hành trang quý cho con".
Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 8, cứ mỗi cuối tuần, hai mẹ con đều đặn xách ba lô lên đường, rong ruổi qua nhiều tỉnh thành như: Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM), Lâm Đồng, Đồng Nai…
Họ bắt đầu từ những chuyến trekking nhẹ nhàng ở vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; rồi nâng cấp độ với các đỉnh núi cao hơn như Tầm Bồ, Minh Đạm, Dinh, Tà Cú , Chứa Chan, đồi Bát Úp và cuối cùng là đỉnh núi Bà Đen.
Không cắm trại qua đêm mà chỉ leo trong ngày, lịch trình trở thành một "bài toán khó" đối với một cô bé đang tuổi ăn tuổi ngủ. Nhưng đổi lại, mỗi lần đứng giữa núi rừng, hít một hơi đầy căng lồng ngực, cả hai mẹ con đều cảm thấy mọi vất vả trở nên xứng đáng.
Hai mẹ con chị Tiên nhớ nhất "trùm cuối" của mùa hè với hành trình 9 tiếng rưỡi chinh phục và xuống núi Bà Đen. Có những lúc Đậu Đỏ bớt hứng thú, bước chậm và tụt lại phía sau.
Thế nhưng, khi gặp những đoạn dốc đứng, phải bám dây, bò qua khe đá hay nép mình men theo vách núi, em lại rạng rỡ, tràn đầy phấn khích để chinh phục.
Sau những chuyến đi, Đậu Đỏ đã quen tự tay sắp xếp ba lô, chuẩn bị vài món ăn yêu thích như khoai luộc, trứng luộc, cơm nắm, ngũ cốc. Bé cũng dần quen với việc ngủ chập chờn trên xe, dùng nhà vệ sinh dã chiến và kết bạn với nhiều cô chú yêu thiên nhiên.
Nhớ mãi mùa hè giữa núi rừng
Theo chị Tiên, những chuyến đi này là cơ hội để con kết nối với cộng đồng những cô chú yêu thích trekking. Chính họ đã chỉ dạy cho bé các kỹ thuật leo núi, kiến thức đi rừng và ý thức bảo vệ môi trường.
Bên cạnh đó, bé còn học được cách tự chịu trách nhiệm với bản thân, cùng mẹ tìm hiểu điểm đến, chuẩn bị hành trang và theo dõi dự báo thời tiết.
"Khi năm học mới bắt đầu, hai mẹ con sẽ nhớ lắm những sáng dậy lúc 3 giờ, những tối về đến nơi đã nửa đêm, nhớ cơn mưa tầm tã trên núi, nhớ nắng chói chang trên sườn đồi, nhớ cảm giác mát lạnh của gió rừng dưới tán cây cổ thụ. Dù vất vả nhưng nhìn con vượt qua giới hạn bản thân sau từng chuyến đi, tôi thấy tất cả đều xứng đáng", chị Tiên bộc bạch.
Với Đậu Đỏ, những chuyến đi ấy là cả một thế giới kỳ thú. Bé hồn nhiên kể: "Leo núi cực nhưng con vui lắm. Con nhớ nhất câu chuyện về các vị thần linh trên núi. Trong các chuyến đi, con mê nhất là đồi Bát Úp vì có sương mù bao phủ, đẹp và mát lạnh".
Đã có lúc Đậu Đỏ mệt mỏi, muốn dừng lại hoặc thử đi cáp treo, nhưng nhờ mẹ luôn động viên nên em đã lựa chọn bước tiếp. Bé cười: "Những lúc cực quá con cũng dễ nổi cáu, chỉ muốn ôm mẹ một chút để bình tĩnh rồi mới leo tiếp".
Khép lại mùa hè đặc biệt ấy, hai mẹ con hứa hẹn sẽ duy trì thói quen leo núi ít nhất 1 lần/tháng. Với họ, leo núi không chỉ rèn luyện thể lực, mà còn là cơ hội mở rộng vòng tròn bạn bè, hòa mình vào thiên nhiên và học cách vượt qua giới hạn của chính mình.
