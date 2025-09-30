Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà

Nguyễn Trường - Tuấn Minh
30/09/2025 18:27 GMT+7

Mưa kéo dài không ngớt, khiến đường phố Hà Nội xuất hiện 85 điểm úng ngập. Vào giờ tan tầm, nhiều người dân phải cố vượt qua 'biển nước' để trở về nhà.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào 17 giờ ngày 30.9, mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực P.Thanh Xuân (Hà Nội). Lúc này, mực nước trên phố Nguyễn Tuân, đoạn gần ngã tư Ngụy Như Kon Tum đã dâng cao hơn so với thời điểm 15 giờ 30 cùng ngày.

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 1.

Phố Nguyễn Tuân "thất thủ"

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dù có đoạn nước ngập sâu hơn 1 m, nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn dắt xe máy qua khu vực này để trở về nhà sau một ngày làm việc.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to. Nhiều phường, xã ghi nhận lượng mưa từ hơn 200 mm đến hơn 420 mm.

Cụ thể, P.Thanh Xuân 201,2 mm; P.Hoàng Liệt 205,9 mm; P.Tây Hồ 221 mm; P.Yên Sở 260 mm; P.Hai Bà Trưng 323,9 mm; xã Thường Tín 331,3 mm; P.Ô Chợ Dừa 421 mm.

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 2.
Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 3.

Nhiều khu vực ở Hà Nội giao thông bị tê liệt nước ngập

ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn đã khiến trên địa bàn thành phố xuất hiện 82 điểm úng ngập, tăng thêm 17 điểm so với lúc 11 giờ cùng ngày.

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 4.

Người dân cố dắt xe máy qua "biển nước" trên đường Nguyễn Tuân để trở về nhà

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 5.

Người dân men theo vỉa hè trên phố Nguyễn Tuân, đoạn từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Lê Văn Lương

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 6.

Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua điểm ngập

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 7.
Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 8.

Dòng phương tiện chôn chân trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi đường Nguyễn Trãi

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 9.

P.Thanh Xuân ghi nhận lượng mưa hơn 200 mm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 10.

Theo ghi nhận, từ 15 giờ chiều cùng ngày, đường Trần Duy Hưng kẹt cứng các phương tiện do đoạn giao với đường Hoàng Đạo Thúy bị ngập

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 11.

Hàng loạt ô tô chết máy trên phố Liễu Giai

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 12.
Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 13.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã "thất thủ"

ẢNH: TUẤN MINH

Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà- Ảnh 14.

Người dân chật vật di chuyển qua điểm ngập úng

ẢNH: TUẤN MINH

 

Dự báo thời tiết Hà Nội còn mưa lớn xối xả kéo dài đến chiều tối nay 30.9. Lũ trên sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh, nhiều xã, phường ven sông Hà Nội sẽ ngập lụt trong 2 - 3 ngày tới.

