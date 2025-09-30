Hà Nội ngập khắp nơi, người dân cố vượt 'biển nước' về nhà

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào 17 giờ ngày 30.9, mưa vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực P.Thanh Xuân (Hà Nội). Lúc này, mực nước trên phố Nguyễn Tuân, đoạn gần ngã tư Ngụy Như Kon Tum đã dâng cao hơn so với thời điểm 15 giờ 30 cùng ngày.

Phố Nguyễn Tuân "thất thủ" ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dù có đoạn nước ngập sâu hơn 1 m, nhưng nhiều người dân vẫn lựa chọn dắt xe máy qua khu vực này để trở về nhà sau một ngày làm việc.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to. Nhiều phường, xã ghi nhận lượng mưa từ hơn 200 mm đến hơn 420 mm.

Cụ thể, P.Thanh Xuân 201,2 mm; P.Hoàng Liệt 205,9 mm; P.Tây Hồ 221 mm; P.Yên Sở 260 mm; P.Hai Bà Trưng 323,9 mm; xã Thường Tín 331,3 mm; P.Ô Chợ Dừa 421 mm.

Nhiều khu vực ở Hà Nội giao thông bị tê liệt nước ngập

ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn đã khiến trên địa bàn thành phố xuất hiện 82 điểm úng ngập, tăng thêm 17 điểm so với lúc 11 giờ cùng ngày.

Người dân cố dắt xe máy qua "biển nước" trên đường Nguyễn Tuân để trở về nhà ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Người dân men theo vỉa hè trên phố Nguyễn Tuân, đoạn từ phố Ngụy Như Kon Tum đến đường Lê Văn Lương ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nhiều phương tiện chết máy khi đi qua điểm ngập ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dòng phương tiện chôn chân trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi đường Nguyễn Trãi ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

P.Thanh Xuân ghi nhận lượng mưa hơn 200 mm khiến nhiều tuyến đường ngập sâu ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận, từ 15 giờ chiều cùng ngày, đường Trần Duy Hưng kẹt cứng các phương tiện do đoạn giao với đường Hoàng Đạo Thúy bị ngập

ẢNH: TUẤN MINH

Hàng loạt ô tô chết máy trên phố Liễu Giai ẢNH: TUẤN MINH

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã "thất thủ" ẢNH: TUẤN MINH