Hà Nội úng ngập 65 điểm do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 30.9, mưa lớn xuất hiện do hoàn lưu bão số 10 đã khiến trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.

Phố Phạm Ngọc Thành ngập nặng khiến người dân di chuyển khó khăn ẢNH: KHẮC HIẾU

Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời, vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống, gồm: trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm) và vận hành 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu; Đồng Bông 1, 2; Cổ Nhuế, Đa Sĩ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống…

Danh sách 65 điểm úng ngập ở Hà Nội:

TT Điểm ngập lụt 1 Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656) 2 Tổ dân phố số 1+4 P.Yên Nghĩa 3 Đường Quyết Thắng 4 Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La) 5 Khu TT18, P.Phú La 6 Phố Trần Bình (UBND P.Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8) 7 Phố Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội) 8 Đường Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê, P.Hà Đông) 9 Đường Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực) 10 Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền 11 Phố Xốm (đoạn cây xăng; P.Phú Lương) 12 Đường Lê Đức Thọ (quảng trường sân vận động Mỹ Đình) 13 Đường Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ) 14 Phố Hoa Bằng (ngõ 99) 15 Đường Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa) 16 Đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC) 17 Khu đô thị RESCO 18 Phố Dương Đình Nghệ - phố Nam Trung Yên (sau KeangNam) 19 Phố Bùi Xương Trạch (số nhà 49 - 93 Bùi Xương Trạch) 20 Phố Vương Thừa Vũ 21 Đường Nguyễn Trãi (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - bên chẵn làn xe buýt) 22 Phố Thụy Khuê (Trường Chu Văn An - dốc La Pho) 23 Đường Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm) 24 Phố Cao Bá Quát (cổng Công ty Môi trường đô thị) 25 Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt 26 Phố Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng Trường Lý Thường Kiệt) 27 Phố Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều 28 Đường Lê Trọng Tấn ( từ số nhà 16 - 86 ) 29 Phố Thái Hà (ngõ 165, bể bơi Thái Hà) 30 192 Quán Thánh 31 Phố Quan Nhân 32 Ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương 33 Đường 23B - đoạn qua thôn Cổ Điển - xã Hải Bối 34 Phố Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình) 35 Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn) 36 Đường Ngọc Hồi (số nhà 611 - 673) 37 155 Phùng Hưng 38 Đường Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214) 39 Phố Hoàng Tích Trí 40 Phố Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng) 41 Phố Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên) 42 Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa 43 Phố Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch) 44 Ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích 45 Đường Thành - Hàng Nón 46 Phố Thái Hà (đoạn số nhà 2 - 32) 47 Phố Lương Định Của (ngã ba ngõ 91 Lương Định Của) 48 Quang Trung - Trần Quốc Toản 49 Phố Thợ Nhuộm (giữa phố) 50 Ngã ba Tống Duy Tân - Điện Biên Phủ 51 Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà 52 Phố Đội Cấn (số nhà 209 - Chùa Bát Tháp) 53 Phố Liễu Giai (Ngân hàng Quân Đội) 54 Phố Thành Công (trước UBND phường) 55 Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND P.Hoàng Văn Thụ) 56 Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) 57 Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến 58 Hồng Vân Long Vân (đài phun nước hồ Hoàn Kiếm) 59 Phố Mạc Thị Bưởi 60 Phố Định Công 61 Phố Trương Định (đồn Công an P.Trương Định) 62 Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ) 63 Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy) 64 Đường Trần Cung (cây xăng A38) 65 Ngã năm Bà Triệu

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết, do trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình ngập nặng nên lực lượng chức năng đã phải chăng dây tại khu vực giao cắt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Tùng Mậu ra QL32.