Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội úng ngập 65 điểm do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/09/2025 13:47 GMT+7

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), trong ngày 30.9, trên địa bàn Hà Nội có mưa lớn, gây ra 65 điểm úng ngập khiến giao thông bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị chia cắt.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 13 giờ ngày 30.9, mưa lớn xuất hiện do hoàn lưu bão số 10 đã khiến trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.

Hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội xuất hiện 65 điểm úng ngập - Ảnh 1.

Phố Phạm Ngọc Thành ngập nặng khiến người dân di chuyển khó khăn

ẢNH: KHẮC HIẾU

Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời, vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống, gồm: trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm) và vận hành 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu; Đồng Bông 1, 2; Cổ Nhuế, Đa Sĩ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống…

Danh sách 65 điểm úng ngập ở Hà Nội:

TT

Điểm ngập lụt

1

Đại lộ Thăng Long (hầm chui số 5, 6, Km9+656)

2

Tổ dân phố số 1+4 P.Yên Nghĩa

3

Đường Quyết Thắng

4

Yên Nghĩa (từ bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La)

5

Khu TT18, P.Phú La

6

Phố Trần Bình (UBND P.Mai Dịch đến Bệnh viện 19/8)

7

Phố Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội)

8

Đường Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê, P.Hà Đông)

9

Đường Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực)

10

Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền

11

Phố Xốm (đoạn cây xăng; P.Phú Lương)

12

Đường Lê Đức Thọ (quảng trường sân vận động Mỹ Đình)

13

Đường Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ)

14

Phố Hoa Bằng (ngõ 99)

15

Đường Phú Xá (ngã ba Phú Xá - Phúc Hoa)

16

Đường Võ Chí Công (tòa nhà UDIC)

17

Khu đô thị RESCO

18

Phố Dương Đình Nghệ - phố Nam Trung Yên (sau KeangNam)

19

Phố Bùi Xương Trạch (số nhà 49 - 93 Bùi Xương Trạch)

20

Phố Vương Thừa Vũ

21

Đường Nguyễn Trãi (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn - bên chẵn làn xe buýt)

22

Phố Thụy Khuê (Trường Chu Văn An - dốc La Pho)

23

Đường Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm)

24

Phố Cao Bá Quát (cổng Công ty Môi trường đô thị)

25

Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt

26

Phố Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng Trường Lý Thường Kiệt)

27

Phố Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều

28

Đường Lê Trọng Tấn ( từ số nhà 16 - 86 )

29

Phố Thái Hà (ngõ 165, bể bơi Thái Hà)

30

192 Quán Thánh

31

Phố Quan Nhân

32

Ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương

33

Đường 23B - đoạn qua thôn Cổ Điển - xã Hải Bối

34

Phố Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình)

35

Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn)

36

Đường Ngọc Hồi (số nhà 611 - 673)

37

155 Phùng Hưng

38

Đường Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214)

39

Phố Hoàng Tích Trí

40

Phố Huỳnh Thúc Kháng (ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng)

41

Phố Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên)

42

Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa

43

Phố Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch)

44

Ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích

45

Đường Thành - Hàng Nón

46

Phố Thái Hà (đoạn số nhà 2 - 32)

47

Phố Lương Định Của (ngã ba ngõ 91 Lương Định Của)

48

Quang Trung - Trần Quốc Toản

49

Phố Thợ Nhuộm (giữa phố)

50

Ngã ba Tống Duy Tân - Điện Biên Phủ

51

Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà

52

Phố Đội Cấn (số nhà 209 - Chùa Bát Tháp)

53

Phố Liễu Giai (Ngân hàng Quân Đội)

54

Phố Thành Công (trước UBND phường)

55

Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND P.Hoàng Văn Thụ)

56

Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai)

57

Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến

58

Hồng Vân Long Vân (đài phun nước hồ Hoàn Kiếm)

59

Phố Mạc Thị Bưởi

60

Phố Định Công

61

Phố Trương Định (đồn Công an P.Trương Định)

62

Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ)

63

Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)

64

Đường Trần Cung (cây xăng A38)

65

Ngã năm Bà Triệu

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT số 6 cho biết, do trên đường Phạm Hùng, đoạn qua bến xe Mỹ Đình ngập nặng nên lực lượng chức năng đã phải chăng dây tại khu vực giao cắt Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, hướng dẫn phương tiện đi theo đường Hồ Tùng Mậu ra QL32.

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

Tin liên quan

Chèo thuyền giữa 'phố ngập' Hà Nội đi lấy đồ ăn trưa

Chèo thuyền giữa 'phố ngập' Hà Nội đi lấy đồ ăn trưa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (bão Bualoi), nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng 30.9. Đặc biệt, tại khu đô thị Nam An Khánh (P.Tây Mỗ) có những nơi ngập quá đầu gối.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 hà nội Ngập úng cảnh báo giao thông di chuyển khó khăn Ngập lụt hoàn lưu bão bualoi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận