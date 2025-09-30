Chèo thuyền giữa 'phố ngập' Hà Nội đi lấy đồ ăn trưa

Chị Trịnh Thảo My làm việc tại một cơ sở giáo dục trong khu đô thị Nam An Khánh. Sáng nay, chị My vượt quãng đường 10 km đi dạy. Khi đang dắt xe qua khu vực vỉa hè, xe của chị My bị xô đổ do sóng đánh từ xe ô tô ngang qua. Chị My cho biết, xe đã chết máy do ngập nước, laptop và đồ cá nhân cũng hư hỏng nặng. "Có lẽ hôm nay tôi không thể đi làm được. Giờ phải để tạm xe ở đây thôi", chị My nói.