Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Chèo thuyền giữa 'phố ngập' Hà Nội đi lấy đồ ăn trưa

Tuấn Minh
Tuấn Minh
30/09/2025 13:18 GMT+7

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 (bão Bualoi), nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng 30.9. Đặc biệt, tại khu đô thị Nam An Khánh (P.Tây Mỗ) có những nơi ngập quá đầu gối.

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 1.

Anh Thụ và Kết tới học ở một trung tâm dạy tiếng nước ngoài tại khu đô thị Nam An Khánh (P.Tây Mỗ). Do ngập nặng, trung tâm đóng cửa. Đến giờ cơm trưa, không thể về nhà, 2 người chèo xuồng đi lấy cơm về cho cả lớp.

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 2.

Chị Trịnh Thảo My làm việc tại một cơ sở giáo dục trong khu đô thị Nam An Khánh. Sáng nay, chị My vượt quãng đường 10 km đi dạy. Khi đang dắt xe qua khu vực vỉa hè, xe của chị My bị xô đổ do sóng đánh từ xe ô tô ngang qua. Chị My cho biết, xe đã chết máy do ngập nước, laptop và đồ cá nhân cũng hư hỏng nặng. "Có lẽ hôm nay tôi không thể đi làm được. Giờ phải để tạm xe ở đây thôi", chị My nói.

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 3.
Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 4.
Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 5.

Những cơn mưa xối xả khiến các tuyến đường tại khu vực này bị "bao vây" trong biển nước

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 6.
Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 7.

Một số xe ô tô cố vượt qua đoạn ngập, nhưng chết máy phải gọi xe cứu hộ khẩn cấp

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 8.

Người dân đựng đồ đạc vào thùng xốp, đẩy qua đoạn ngập

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 9.

Mỗi khi mưa ngập, dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập ở khu đô thị Nam An Khánh lại đắt khách. Giá một chuyến là 100.000 đồng/ xe.

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 10.
Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 11.

Qua nhiều trận lụt, các biệt thự tại khu vực này đã gia cố tấm chống ngập để ngăn nước tràn xuống hầm

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 12.
Người dân chèo thuyền lấy đồ ăn ở 'phố ngập' Hà Nội- Ảnh 13.

Cũng trong sáng 30.9, mưa lớn khiến các học sinh Trường THPT Đại Mỗ di chuyển khó khăn khi tan học trở về nhà

ẢNH: TUẤN MINH

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

Tin liên quan

Sơn La: Nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông tắc nghẽn

Sơn La: Nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông tắc nghẽn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, gây ngập úng, sạt lở tại nhiều tuyến đường.

Mưa lớn kéo dài, khu vực trung tâm Cao Bằng chìm trong nước

Phú Thọ cảnh báo rủi ro cấp độ 2, sơ tán 372 hộ dân

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 bão bualoi Mưa Ngập Hà Nội ngập Nam An Khánh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận