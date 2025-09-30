Chèo thuyền giữa 'phố ngập' Hà Nội đi lấy đồ ăn trưa

Những cơn mưa xối xả khiến các tuyến đường tại khu vực này bị "bao vây" trong biển nước
ẢNH: TUẤN MINH
Một số xe ô tô cố vượt qua đoạn ngập, nhưng chết máy phải gọi xe cứu hộ khẩn cấp
ẢNH: TUẤN MINH
Qua nhiều trận lụt, các biệt thự tại khu vực này đã gia cố tấm chống ngập để ngăn nước tràn xuống hầm
ẢNH: TUẤN MINH
Cũng trong sáng 30.9, mưa lớn khiến các học sinh Trường THPT Đại Mỗ di chuyển khó khăn khi tan học trở về nhà
ẢNH: TUẤN MINH
Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích
