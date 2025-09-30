Phú Thọ cảnh báo rủi ro cấp độ 2, sơ tán 372 hộ dân

Sáng 30.9, UBND tỉnh Phú Thọ cập nhật thông tin mới về ảnh hưởng do bão số 10 gây ra trên địa bàn.

Mưa lớn tại xã Tân Mai (Phú Thọ) gây ảnh hưởng nặng nề, các tuyến đường hư hỏng nặng, nhà dân bị cô lập ẢNH: LÊ THÙY

Báo cáo từ Sở NN-MT cho thấy, từ 28 - 30.9, trên địa bàn có mưa to đến rất to. Nhiều sông trên địa bàn đã phải phát lệnh báo động.

Trong đó, mực nước tại sông Bôi, trạm Hưng Thi +13,05 m, trên báo động 3 là 0,05 m; sông Bùi, trạm Lâm Sơn +22,34 m, trên báo động 1 là 0,84 m; sông Bứa, trạm Thanh Sơn + 25,6 m, trên báo động 2 là 1,1 m.

Mưa lớn liên tục cũng gây ngập lụt và sạt lở nhiều xã, phường. Khoảng 20 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; 372 hộ dân (khoảng 1.467 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét được sơ tán đến nơi an toàn.





Một điểm sạt lở trên địa bàn xã Tân Mai. Lực lượng công an triển khai đến từng xóm để hỗ trợ người dân ẢNH: CACC

Về tài sản, thiệt hại khoảng 191,1 ha lúa và hoa màu; vỡ một đoạn mương dài khoảng 15 m; có 31 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Dự báo các xã, phường trong tỉnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 - 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã, phường trên khu vực tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 2.

Lực lượng công an Phú Thọ hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn ẢNH: CACC

Trước tình hình trên, ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại; phân công các lực lượng ứng trực 24/24, tiếp tục theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa bão, để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, chỉ đạo các thôn, lực lượng dân quân rà soát, canh gác tại các tuyến đường giao thông, các ngầm tràn đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng, chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng gia cố, bảo vệ tài sản.

Cùng đó là yêu cầu các chủ bến, bãi, phương tiện tạm dừng hoạt động và di chuyển phương tiện thủy đến nơi an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực cảnh báo nguy hiểm.