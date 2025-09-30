Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phú Thọ cảnh báo rủi ro cấp độ 2, sơ tán 372 hộ dân

Tuyến Phan
Tuyến Phan
30/09/2025 09:40 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 10, tỉnh Phú Thọ đã sơ tán 372 hộ dân, đồng thời cảnh báo rủi ro thiên tai ở cấp độ 2.

Sáng 30.9, UBND tỉnh Phú Thọ cập nhật thông tin mới về ảnh hưởng do bão số 10 gây ra trên địa bàn.

Bão số 10: Phú Thọ cảnh báo rủi ro cấp độ 2, sơ tán 372 hộ dân - Ảnh 1.

Mưa lớn tại xã Tân Mai (Phú Thọ) gây ảnh hưởng nặng nề, các tuyến đường hư hỏng nặng, nhà dân bị cô lập

ẢNH: LÊ THÙY

Báo cáo từ Sở NN-MT cho thấy, từ 28 - 30.9, trên địa bàn có mưa to đến rất to. Nhiều sông trên địa bàn đã phải phát lệnh báo động.

Trong đó, mực nước tại sông Bôi, trạm Hưng Thi +13,05 m, trên báo động 3 là 0,05 m; sông Bùi, trạm Lâm Sơn +22,34 m, trên báo động 1 là 0,84 m; sông Bứa, trạm Thanh Sơn + 25,6 m, trên báo động 2 là 1,1 m.

Mưa lớn liên tục cũng gây ngập lụt và sạt lở nhiều xã, phường. Khoảng 20 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; 372 hộ dân (khoảng 1.467 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét được sơ tán đến nơi an toàn.


Bão số 10: Phú Thọ cảnh báo rủi ro cấp độ 2, sơ tán 372 hộ dân - Ảnh 2.

Một điểm sạt lở trên địa bàn xã Tân Mai. Lực lượng công an triển khai đến từng xóm để hỗ trợ người dân

ẢNH: CACC

Về tài sản, thiệt hại khoảng 191,1 ha lúa và hoa màu; vỡ một đoạn mương dài khoảng 15 m; có 31 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông, ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

Dự báo các xã, phường trong tỉnh tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 - 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã, phường trên khu vực tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 2.

Bão số 10: Phú Thọ cảnh báo rủi ro cấp độ 2, sơ tán 372 hộ dân - Ảnh 3.

Lực lượng công an Phú Thọ hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

ẢNH: CACC

Trước tình hình trên, ban chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại, di dời, sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn, tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại; phân công các lực lượng ứng trực 24/24, tiếp tục theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa bão, để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, chỉ đạo các thôn, lực lượng dân quân rà soát, canh gác tại các tuyến đường giao thông, các ngầm tràn đảm bảo giao thông thông suốt.

Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng, chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng gia cố, bảo vệ tài sản.

Cùng đó là yêu cầu các chủ bến, bãi, phương tiện tạm dừng hoạt động và di chuyển phương tiện thủy đến nơi an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Tin liên quan

Lào Cai hứng chịu hoàn lưu bão số 10, sạt lở đất, nhiều người tháo chạy

Lào Cai hứng chịu hoàn lưu bão số 10, sạt lở đất, nhiều người tháo chạy

Khi đoàn ô tô đang dừng đỗ trên đường quốc lộ 4D (tỉnh Lào Cai) thì nhiều người phát hiện sắp xảy ra sạt lở nên vội vàng tháo chạy đến khu vực an toàn. Sau khi đất đá rơi xuống, hàng chục người bên trong ô tô tiếp tục tháo chạy.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 Phú Thọ sơ tán dân sông Bôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận