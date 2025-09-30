Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sơn La: Nhiều tuyến đường sạt lở, giao thông tắc nghẽn

Hải Triều
Hải Triều
30/09/2025 11:28 GMT+7

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, gây ngập úng, sạt lở tại nhiều tuyến đường.

Thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La cho biết, đến 17 giờ ngày 29.9, mưa lũ đã làm 1 người chết (ở xã Mường Bang do sạt lở đất), 1 người mất tích (ở xã Tô Múa do lũ quét); 11 nhà thiệt hại nặng. 

Trên 20 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, ngập úng; 2 hộ có nguy cơ sạt lở; 12 hộ bị nước tràn vào nhà.

Sơn La: Nhiều tuyến đường sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ - Ảnh 1.
Sơn La: Nhiều tuyến đường sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ - Ảnh 2.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Sơn La

ẢNH: CỔNG TTĐT SƠN LA

Tàn khốc thiệt hại bão số 10: 19 người chết, 13 người mất tích

Mưa lũ cũng làm thiệt hại khoảng 21 ha lúa bị ngập; 2 ha ngô bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, mưa đã gây sạt lở, sa bồi khoảng 3.286 m³ đường quốc lộ tại 124 vị trí; 7 đoạn ngập (1.070 m); tắc đường tại 9 vị trí (4 vị trí tại QL37; 5 vị trí tại QL43).

Đường tỉnh sạt lở, sa bồi khoảng 11.116 m³ tại 124 vị trí; 8 đoạn ngập (565 m); hư hỏng 1 cầu tràn, nền đường, kè rọ thép, rãnh thoát nước, biển báo; tắc đường 12 vị trí (3 điểm tại ĐT101; 2 điểm tại ĐT102; 4 điểm tại ĐT114; 3 điểm tại ĐT109).

Sơn La: Nhiều tuyến đường sạt lở, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ - Ảnh 3.

Nước lũ dâng cao trên dòng suối Tấc, đoạn cầu bản Giáo, xã Phù Yên, Sơn La

ẢNH: CỔNG TTĐT SƠN LA

Theo Đài Khí tượng thủy văn Sơn La, vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển gây mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Mưa lớn khả năng gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như: ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Do tình hình diễn biến mưa lớn trong thời gian tới còn nhiều phức tạp và khó lường, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan, cần theo dõi sát thông tin thời tiết, tuân thủ chỉ dẫn từ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

