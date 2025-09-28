Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Hải Triều
Hải Triều
28/09/2025 18:33 GMT+7

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra sáng nay 28.9, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 54 thành viên.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức vào chiều cùng ngày đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người; bầu Bí thư Tỉnh ủy, các phó bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Quốc Khánh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La - Ảnh 1.

Ông Hoàng Quốc Khánh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ XVI

ẢNH: CỔNG TTĐT SƠN LA

Kết quả, với số phiếu tán thành tuyệt đối, ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Cùng tỷ lệ tán thành tuyệt đối, các ông: Lò Minh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XV; Nguyễn Đình Việt, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; Chá A Của, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 thành viên. Bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Sau Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã ra mắt Đại hội.

Trước đó, tại đại hội, trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, ông Hoàng Quốc Khánh cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, tỉnh Sơn La đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định với GRDP bình quân 5,12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng.

Tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trở thành trung tâm chế biến nông sản, sữa, hoa quả của vùng Tây Bắc; công nghiệp chú trọng chế biến, chế tạo, giảm dần khai khoáng. Đến nay, Sơn La đã quy hoạch 2 khu công nghiệp, 21 cụm công nghiệp, trong đó 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. 

Đáng chú ý, thương mại, dịch vụ của tỉnh phát triển mạnh; 35 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử, 17 sản phẩm xuất khẩu sang 21 quốc gia, vùng lãnh thổ. Du lịch bứt phá, với Khu du lịch Mộc Châu được công nhận là Khu du lịch quốc gia, liên tiếp đạt giải thưởng  là điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á và thế giới. Năm 2025, du lịch dự kiến đón 5,3 triệu lượt khách, doanh thu 6.300 tỉ đồng. 

Cạnh đó, Sơn La cũng chú trọng đầu tư hạ tầng, khởi công cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến tránh QL6 qua TP.Sơn La cũ, xã hội hóa Cảng hàng không Nà Sản; 100% đường tới trung tâm xã được cứng hóa. Cải cách hành chính bứt phá, chỉ số luôn trong top 20 cả nước.

An sinh xã hội bảo đảm, đến nay tỉnh đã xóa hơn 12.300 nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,89% năm 2025. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; đối ngoại mở rộng, đặc biệt với 9 tỉnh bắc Lào. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp bộ máy tinh gọn, phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực. 

Theo ông Hoàng Quốc Khánh, những thành tựu đạt được tạo nền tảng để Sơn La phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

