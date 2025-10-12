Chiều 12.10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tổng hợp thiệt hại mưa lũ bão Matmo (bão số 11) ở các địa phương đến 17 giờ cùng ngày tiếp tục gia tăng so với ngày hôm qua 11.10.

Thái Nguyên là địa phương thiệt hại nặng nhất trong mưa lũ bão Matmo ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thiệt hại trong mưa lũ bão Matmo ước tính trên 8.720 tỉ đồng. Trong đó, Thái Nguyên là địa phương thiệt hại nặng nhất với trên 4.000 tỉ đồng, Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỉ đồng.

Tại Lạng Sơn, Thái Nguyên không còn nhà bị ngập lụt. Nhưng tại Bắc Ninh, Hà Nội đến cuối giờ chiều cùng ngày còn khoảng 10.961 nhà bị ngập (Bắc Ninh 8.800 nhà, Hà Nội 2.161 nhà).

Ở các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn vẫn còn 48.169 khách hàng bị mất điện, đang chờ được cấp điện sinh hoạt trở lại. Còn tại xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội), hệ thống thông tin liên lạc đã được khôi phục, hoạt động bình thường.

Để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do mưa lũ bão Matmo, ngày 12.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg tiếp tục hỗ trợ 400 tỉ đồng. Trong đó, Thái Nguyên được hỗ trợ 250 tỉ đồng, Cao Bằng 50 tỉ đồng, Lạng Sơn 50 tỉ đồng, Bắc Ninh 50 tỉ đồng.

Mưa lũ bão Matmo gây thiệt hại trên 8.720 tỉ đồng, còn 10.961 nhà ngập lụt

Người dân vùng mưa lũ Thái Nguyên được tiêm uốn ván miễn phí

Theo Trung tâm y tế Thái Nguyên, từ chiều 12.10, đơn vị này đã mở rộng tổ chức 3 điểm tiêm huyết thanh phòng uốn ván miễn phí cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Cụ thể, các điểm tiêm này đặt tại trạm y tế phường: Trưng Vương, Phan Đình Phùng, Gia Sàng để những người dân có vết thương hở, vết thương sâu hoặc các trường hợp cần tiêm phòng khẩn cấp được can thiệp y tế kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng nguy hiểm do vi khuẩn uốn ván gây ra.

Theo Trung tâm y tế Thái Nguyên, uốn ván là một bệnh nhiễm trùng cấp tính nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong do độc tố của vi khuẩn clostridiumtetani gây co thắt cơ. Tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất, đặc biệt cần thiết cho các đối tượng bị chấn thương, trầy xước, dẫm phải vật sắc nhọn trong những ngày mưa lũ vừa qua.

Trước đó, chiều 11.10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên 10.000 liều vắc xin, 10.000 liều huyết thanh chống uốn ván và 2 tấn cloraminB để giúp địa phương này triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.