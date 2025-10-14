Hải Phòng ngập lụt diện rộng do mưa lớn và triều cường

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, sau trận mưa lớn sáng 14.10, trên toàn thành phố ghi nhận hàng chục điểm ngập sâu, trải rộng ở hầu hết các phường trung tâm.

Đến chiều 14.10, nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm TP.Hải Phòng vẫn chìm trong nước, giao thông hỗn loạn, sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cây xanh bị đổ sau trận mưa lớn tại Hải Phòng sáng 14.10 ẢNH: T.K

Cụ thể, P.Hồng Bàng có 19 điểm ngập lụt, các phường An Biên và Lê Chân có 28 điểm ngập lụt; các phường Ngô Quyền và Gia Viên có 15 điểm ngập lụt, các phường Hải An và An Hải có 25 điểm ngập lụt. Khu vực P.Kiến An và Phù Liễn (Q.Kiến An cũ) có 15 điểm ngập lụt. Khu vực P.An Dương và P.Hồng Phong (Q.An Dương cũ) có 18 điểm ngập lụt…

Một số tuyến phố ngập sâu từ 30 - 50 cm, như Hùng Vương (đoạn số 312), Cầu Đất, Trần Nguyên Hãn, Lương Khánh Thiện, Lê Đại Hành, Quang Trung… Tại nhiều khu vực, ô tô, xe máy chết máy hàng loạt. Các khu dân cư, ngõ nhỏ có nền thấp như Hải An, Đông Hải bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân.

Một tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.Hải Phòng bị ngập sâu

ẢNH: TRUNG KIÊN

Cũng theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, từ khoảng 5 giờ ngày 14.10, thành phố hứng trận mưa lớn kéo dài liên tục hơn 4 tiếng, với lượng mưa đo được khoảng 95 mm. Cùng thời điểm, nước triều dâng kết hợp lũ đầu nguồn đổ về khiến mực nước ngoài sông Cấm lên tới 4,1 m, làm hệ thống thoát nước đô thị gần như bị vô hiệu hóa.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng đã huy động hơn 400 cán bộ, công nhân ra hiện trường vớt rác tại các cửa thu, mở ga thoát nước, khơi thông dòng chảy và bơm nước mưa ra sông. Nhiều trạm bơm như Ba Tổng, Vĩnh Niệm, Thượng Lý, Trại Chuối, hầm chui cầu Rào và Bạch Đằng được vận hành liên tục để hỗ trợ tiêu thoát.

Giao thông trên tuyến đường Cầu Đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì ngập sâu ẢNH: TRUNG KIÊN

Công ty cũng lắp đặt máy bơm di động công suất 1.000 m³/giờ tại cửa xả Lãn Ông - Trần Quang Khải, đồng thời hạ thấp mực nước hồ điều hòa để tạo dung tích chứa.

Các nhóm công nhân được bố trí trực tại các điểm ngập nặng như An Đà, Đình Đông, Bốt Tròn, Tô Hiệu, Cầu Đất, chân cầu Bính để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng triển khai các biện pháp cảnh báo, khơi thông cống thoát nước ẢNH: N.T

Ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, cho biết hệ thống thoát nước của thành phố mới đáp ứng khoảng 1/3 khu vực trung tâm, trong khi nền địa hình thấp và hiện tượng "tác động kép" do biến đổi khí hậu khiến triều cường và nước sông dâng cao liên tục, gây áp lực lớn lên hạ tầng thoát nước của thành phố.

"Khi mưa vượt 90 - 100 mm, cốt nền thành phố thấp hơn mực nước ngoài sông, khiến việc tiêu thoát rất khó khăn. Trong bối cảnh nước triều không hạ, mọi nỗ lực bơm cưỡng bức cũng chỉ giảm ngập tạm thời", ông Quỳnh nói.