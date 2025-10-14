Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hải Phòng ngập lụt diện rộng do mưa lớn và triều cường

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/10/2025 16:08 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn có hàng chục điểm ngập lụt sau trận mưa lớn sáng 14.10 khiến giao thông hỗn loạn, cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, sau trận mưa lớn sáng 14.10, trên toàn thành phố ghi nhận hàng chục điểm ngập sâu, trải rộng ở hầu hết các phường trung tâm. 

Đến chiều 14.10, nhiều tuyến phố ở khu vực trung tâm TP.Hải Phòng vẫn chìm trong nước, giao thông hỗn loạn, sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hải Phòng ngập lụt diện rộng, giao thông hỗn loạn - Ảnh 1.

Cây xanh bị đổ sau trận mưa lớn tại Hải Phòng sáng 14.10

ẢNH: T.K

Cụ thể, P.Hồng Bàng có 19 điểm ngập lụt, các phường An Biên và Lê Chân có 28 điểm ngập lụt; các phường Ngô Quyền và Gia Viên có 15 điểm ngập lụt, các phường Hải An và An Hải có 25 điểm ngập lụt. Khu vực P.Kiến An và Phù Liễn (Q.Kiến An cũ) có 15 điểm ngập lụt. Khu vực P.An Dương và P.Hồng Phong (Q.An Dương cũ) có 18 điểm ngập lụt…

Một số tuyến phố ngập sâu từ 30 - 50 cm, như Hùng Vương (đoạn số 312), Cầu Đất, Trần Nguyên Hãn, Lương Khánh Thiện, Lê Đại Hành, Quang Trung… Tại nhiều khu vực, ô tô, xe máy chết máy hàng loạt. Các khu dân cư, ngõ nhỏ có nền thấp như Hải An, Đông Hải bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân.

Hải Phòng ngập lụt diện rộng, giao thông hỗn loạn - Ảnh 2.

Một tuyến đường ở khu vực trung tâm TP.Hải Phòng bị ngập sâu

ẢNH: TRUNG KIÊN

Cũng theo Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, từ khoảng 5 giờ ngày 14.10, thành phố hứng trận mưa lớn kéo dài liên tục hơn 4 tiếng, với lượng mưa đo được khoảng 95 mm. Cùng thời điểm, nước triều dâng kết hợp lũ đầu nguồn đổ về khiến mực nước ngoài sông Cấm lên tới 4,1 m, làm hệ thống thoát nước đô thị gần như bị vô hiệu hóa.

Ngay khi mưa lớn xảy ra, Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng đã huy động hơn 400 cán bộ, công nhân ra hiện trường vớt rác tại các cửa thu, mở ga thoát nước, khơi thông dòng chảy và bơm nước mưa ra sông. Nhiều trạm bơm như Ba Tổng, Vĩnh Niệm, Thượng Lý, Trại Chuối, hầm chui cầu Rào và Bạch Đằng được vận hành liên tục để hỗ trợ tiêu thoát.

Hải Phòng ngập lụt diện rộng, giao thông hỗn loạn - Ảnh 3.

Giao thông trên tuyến đường Cầu Đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì ngập sâu

ẢNH: TRUNG KIÊN

Công ty cũng lắp đặt máy bơm di động công suất 1.000 m³/giờ tại cửa xả Lãn Ông - Trần Quang Khải, đồng thời hạ thấp mực nước hồ điều hòa để tạo dung tích chứa. 

Các nhóm công nhân được bố trí trực tại các điểm ngập nặng như An Đà, Đình Đông, Bốt Tròn, Tô Hiệu, Cầu Đất, chân cầu Bính để hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Hải Phòng ngập lụt diện rộng, giao thông hỗn loạn - Ảnh 4.

Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng triển khai các biện pháp cảnh báo, khơi thông cống thoát nước

ẢNH: N.T

Ông Phạm Quang Quỳnh, Chủ tịch Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng, cho biết hệ thống thoát nước của thành phố mới đáp ứng khoảng 1/3 khu vực trung tâm, trong khi nền địa hình thấp và hiện tượng "tác động kép" do biến đổi khí hậu khiến triều cường và nước sông dâng cao liên tục, gây áp lực lớn lên hạ tầng thoát nước của thành phố.

"Khi mưa vượt 90 - 100 mm, cốt nền thành phố thấp hơn mực nước ngoài sông, khiến việc tiêu thoát rất khó khăn. Trong bối cảnh nước triều không hạ, mọi nỗ lực bơm cưỡng bức cũng chỉ giảm ngập tạm thời", ông Quỳnh nói.

Tin liên quan

Đường phố Hải Phòng biến thành 'sông' sau cơn mưa lớn

Đường phố Hải Phòng biến thành 'sông' sau cơn mưa lớn

Sáng 14.10, mưa lớn kéo dài hơn 4 tiếng kết hợp triều cường dâng cao đã khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP.Hải Phòng chìm trong 'biển nước', giao thông tê liệt cục bộ.

Khám phá thêm chủ đề

Công ty Thoát nước Hải Phòng Hải Phòng mưa lớn Cầu Đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận