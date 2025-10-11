Tập đoàn Quốc tế Hòa Bình Travel: Doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hải Phòng tỏa sáng

Là giải thưởng cao quý do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 5 năm 1 lần, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 lúc 9 giờ ngày 27.9.2025. Ban tổ chức đưa ra các tiêu chí rất khắt khe; doanh số, lợi nhuận, số lượng khách, nộp thuế, nhân sự, bảo hiểm xã hội, an sinh phúc lợi xã hội và hoạt động từ thiện xã hội.

Đại diện Hòa Bình Travel, ông Ngô Anh Tuấn – Tổng giám đốc cho biết: Hết 9 tháng năm 2025, Hoà Bình Travel đón 300 ngàn khách nội địa, 50 ngàn khách Việt Nam đi Quốc tế và 20 ngàn khách Quốc tế vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hòa Bình Travel nhiều năm liền được Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng và VCCI tặng bằng khen. Chất lượng tour đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2025.

Năm 2026, Hòa Bình Travel nâng cao công suất, phát triển và củng cố Văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn, Huế, Quảng Ninh... Đồng thời, áp dụng chiến lược kinh doanh mới; khuyến mại, tặng quà, tặng option tour, nâng cao chất lượng tour, mở thêm các văn phòng mới: Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Việt Trì, Thanh Hóa… để tìm kiếm khách hàng mới.

TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ HÒA BÌNH TRAVEL