Đời sống

Đường phố Hải Phòng biến thành 'sông' sau cơn mưa lớn

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
14/10/2025 12:22 GMT+7

Sáng 14.10, mưa lớn kéo dài hơn 4 tiếng kết hợp triều cường dâng cao đã khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP.Hải Phòng chìm trong 'biển nước', giao thông tê liệt cục bộ.

Theo ghi nhận,  từ 5 giờ sáng 14.10, mưa lớn liên tục trút xuống khu vực trung tâm TP.Hải Phòng, khiến nhiều tuyến phố như Cầu Đất, Trần Hưng Đạo, Lương Khánh Thiện, Đà Nẵng, Hoàng Diệu, Văn Cao, Hàng Kênh và Tô Hiệu bị ngập từ 30 - 50 cm. 

Hải Phòng chìm trong nước sau cơn mưa lớn , giao thông hỗn loạn - Ảnh 1.

Người dân chật vật vì Hải Phòng mưa lớn

ẢNH: N.T

Đáng chú ý, mưa lớn trùng với thời điểm thủy triều lên khiến nước không thể thoát ra sông, nhanh chóng dâng cao, tràn vào nhà dân, buộc nhiều gia đình phải kê đồ đạc lên cao để tránh ướt.

Tại khu vực đường Tam Bạc dưới gầm cầu Lạc Long, ngã tư Nguyễn Tri Phương, Hoàng Văn Thụ và đường Cầu Đất, nhiều ô tô, xe máy bị chết máy giữa dòng nước. 

Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực trên để hướng dẫn phương tiện lưu thông và đặt rào chắn cảnh báo nguy hiểm.

Hải Phòng chìm trong nước sau cơn mưa lớn , giao thông hỗn loạn - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến đường phố Hải Phòng thành sông

ẢNH: N.T

Theo Sở Xây dựng TP.Hải Phòng, tình trạng ngập úng tái diễn là do hệ thống thoát nước đô thị đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, phần lớn được xây dựng từ thời Pháp thuộc và chỉ đáp ứng cho khu vực trung tâm. 

Trong khi đó, các khu đô thị, vùng ven chưa có mạng lưới thoát nước hoàn chỉnh, khiến mỗi khi có mưa trên 50 mm/24 giờ là thành phố xuất hiện từ 15 - 20 điểm ngập cục bộ.

Hải Phòng chìm trong nước sau cơn mưa lớn , giao thông hỗn loạn - Ảnh 3.

Mưa lớn khiến các tuyến đường tê liệt cục bộ

ẢNH: N.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới, từ ngày 13 - 15.10, khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa to, trong đó đồng bằng và ven biển như Hải Phòng có nơi mưa vượt 100 mm.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương kiểm tra, vận hành hệ thống bơm thoát nước, mở cống điều tiết, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu trong thời điểm triều cường còn dâng cao để bảo đảm an toàn.

