Cảnh báo đường phố Hà Nội ngập lụt 0,4 m do mưa kéo dài

Ghi nhận trong sáng sớm 14.10, khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Đợt mưa này có nguy cơ ngập lụt cục bộ ở nhiều tuyến phố.

Dự báo từ sáng cho đến đầu giờ chiều nay, TP.Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 20 - 40 mm, có nơi cao hơn.

Mưa to kéo dài, một số tuyến đường tại Hà Nội nguy cơ ngập lụt trong hôm nay 14.10 ẢNH: ĐÌNH HUY

Đợt mưa này sẽ gây ngập lụt cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,1 - 0,3 m; thời gian ngập khoảng 20 - 30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn, với độ sâu lớn nhất lên tới 0,4 m.



Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều ngày 13.10 đến 7 giờ sáng nay, đa số các tỉnh khu vực phía đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa và mưa nhỏ, riêng vùng ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to.

Dự báo mưa lớn tiếp tục xảy ra trên diện rộng trong hôm nay và ngày mai 15.10, buổi đêm và sáng mưa nặng hạt hơn so với buổi chiều và tối.

Dự báo trong ngày 14 - 15.10, khu vực đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa to trên 130 mm; khu vực trung du và vùng núi phía đông Bắc bộ có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Khu vực Hà Nội, lượng mưa từ sáng sớm ngày 14.10 đến hết ngày 15.10 phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi mưa to trên 90 mm.

Trong ngày và đêm nay 14.10, các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Dự báo mưa giông ở Quảng Trị - Quảng Ngãi, cao nguyên Trung bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Còn 3.188 ngôi nhà ngập lụt trong mưa lũ bão Matmo

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến 7 giờ sáng nay, ở các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ bão Matmo vẫn còn 3.188 ngôi nhà bị ngập lụt. Trong đó, Bắc Ninh có 1.587 nhà, Hà Nội có 1.503 nhà, Phú Thọ có 98 nhà.

Ngoài ra, ở các địa phương Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn vẫn còn 25.494 khách hàng bị mất điện sau mưa lũ chưa được cấp điện trở lại, tập trung nhiều nhất tại Bắc Ninh.