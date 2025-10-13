Ông Trần Sỹ Thanh nói về nguyên nhân khiến thủ đô bị ngập lụt nặng

Ngày 13.10, tại lễ khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã nhắc đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn thành phố. Theo ông Thanh, có nhiều nguyên nhân gây ngập lụt ở Hà Nội trong thời gian qua, trong đó có nguyên nhân do nhiều sông, hồ của thành phố những năm qua không được nạo vét.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ ẢNH: QUÝ NGUYỄN

"Không phải chúng ta không biết cách làm hay không có tiền mà vì không có chỗ chôn lấp bùn thải theo đúng quy định", ông Thanh phân bua.

Theo ông Thanh, việc nạo vét bùn sông, hồ nhằm khơi thông dòng chảy, tăng dung tích chứa, giúp tiêu thoát nước không đơn giản chỉ là việc đào bùn lên mang đi chỗ khác đổ, mà phải có chỗ đổ và xử lý theo đúng quy định. Ông Thanh cũng nêu dẫn chứng đối với hồ Tây (P.Tây Hồ) là nơi đã có dự án nạo vét nhưng do không có chỗ đổ bùn thải theo đúng quy định nên phải tạm dừng.

Vì vậy, ông Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tìm quỹ đất, cố gắng trong năm nay giao nhà đầu tư khởi công nhà máy xử lý bùn thải. Sau đó thành phố sẽ triển khai dự án khẩn cấp nạo vét sông, hồ.

Trước đó chiều 11.10, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã (thuộc H.Sóc Sơn cũ). Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn thành phố.

Thôn Ngô Đạo (xã Đa Phúc) vẫn chịu cảnh ngập lụt dù nước sông Cầu đã rút xuống mức báo động 2 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Tại buổi kiểm tra, ông Thanh cho biết chưa bao giờ Hà Nội hứng chịu thiên tai kép như vậy, bão chồng bão, lượng mưa đặc biệt lớn. Với cơn bão số 10 (bão Bualoi), ông Thanh thẳng thắn chỉ ra công tác dự báo và phản ứng ban đầu còn bị động, tuy nhiên lực lượng chức năng của thành phố đã rút kinh nghiệm và chủ động hơn trong bão số 11 (bão Matmo).

Cạnh đó, ông Thanh đã yêu cầu sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách, trình ngay để triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên khu vực nội đô và ngoại thành thường xuyên ngập lụt.

"Về tổng thể hệ thống đê của Hà Nội, hai năm qua tôi đã cho kiểm tra toàn diện, tới đây sẽ lập đề án tổng thể về các tuyến đê và đường đấu nối. Việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu thực hiện ngay, mùa mưa năm sau bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt", ông Thanh nhấn mạnh.

Từ ngày cuối tháng 9 đến ngày 11.10 vừa qua, Hà Nội cũng như khắp miền Bắc chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão số 10 và số 11, gây mưa lớn và ngập rộng, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng 13.10, Hà Nội còn hơn 2.000 nhà ngập tại 8 xã: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.