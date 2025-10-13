Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhiệm kỳ này phải dứt điểm giải quyết ngập lụt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 sáng nay 13.10, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng bộ Chính phủ là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp với Chính phủ, Thủ tướng và các tổ chức đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ ẢNH: GIA HÂN

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư đánh giá, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ (dịch Covid-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…).

Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, đạt nhiều điểm sáng trong điều hành.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực. Quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên khoảng 510 tỉ USD năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 32 thế giới, thứ 4 ASEAN; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2021; lạm phát được kiểm soát ở mức 4%/năm, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bộ máy hành chính được sắp xếp tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành bước đầu hiệu quả hơn. Tiềm lực quốc phòng, an ninh đã được củng cố, tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định... Đây là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ. Trong đó kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng còn chậm; hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, hạ tầng số.

Thể chế, pháp luật còn nhiều vướng mắc; phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính chưa thật mạnh mẽ; hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trong các ngành công nghệ cao, chưa đáp ứng yêu cầu...

"Mỗi mùa mưa đến người dân rất lo lắng, rất băn khoăn"

Đặc biệt, Tổng bí thư lưu ý Chính phủ phải giải quyết những khó khăn, tồn đọng tại các vùng sâu xa, các đô thị như Hà Nội, TP.HCM. Quyết tâm trong nhiệm kỳ này phải tập trung giải quyết được các vấn đề đang bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập lụt trong các thành phố, kể cả Hà Nội, TP.HCM. Theo ông, những vấn đề này đã tồn tại nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ. Ngày mai (14.10), dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM, Tổng Bí thư cho biết cũng sẽ nêu vấn đề này.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu giải quyết dứt điểm ngập lụt, ùn tắc giao thông ẢNH: GIA HÂN

"Cứ mỗi một trận mưa, mỗi mùa mưa đến nhân dân rất lo lắng, rất băn khoăn, không những ảnh hưởng đời sống mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội chung của khu vực, các đô thị. Chúng ta năm nào cũng phải đối phó với hàng chục cơn bão ngày càng phức tạp", Tổng Bí thư nói.

Nhắc lại vừa qua chúng ta phải đối mặt hơn 10 cơn bão, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các cơ quan phải đánh giá công tác phòng, chống hiệu quả đến đâu, cần phải đổi mới, cần phải làm những gì?

"Bão thì không thể tránh được nhưng chúng ta phải chủ động. Cầu cống, đê sông, đê biển năm nào cũng phải làm, nhưng không thể là những bao cát. Một cơn bão thôi là lại làm lại từ đầu. Cần phải có những tính toán về quy mô như thế nào để kiên cố, nhất là những vùng năm nào cứ bão đến là nhân dân rất lo lắng. Chính phủ phải chỉ đạo những việc như thế này", Tổng Bí thư yêu cầu.

Chuyển tư duy 'làm hết trách nhiệm' sang 'làm đến nơi đến chốn'

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nêu rõ những hạn chế về công tác cán bộ, như tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cấp ủy viên, còn hạn chế về phẩm chất, năng lực, thậm chí vi phạm kỷ luật, pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tham nhũng ở một số nơi còn hình thức, thiếu đồng bộ...

Do đó, đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, có những giải pháp căn cơ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới đây, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền - hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư nêu rõ, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn. Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

"Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm", Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho rằng, trách nhiệm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ là hết sức nặng nề.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh 3 yêu cầu lớn và 5 công tác trọng tâm đặt ra với Đảng bộ Chính phủ vào nhiệm kỳ tới. Trong đó, về công tác cán bộ phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “có tài, có tầm, có tâm”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ “làm hết trách nhiệm” sang “làm đến nơi đến chốn”.

Có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung; không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

Về kinh tế, phải giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới... Thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục đào tạo là “quốc sách hàng đầu”...

Phát biểu đáp từ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bài phát biểu của Tổng Bí thư giúp chúng ta thấy rõ hơn định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới, xác định rõ hơn trọng trách của Đảng bộ Chính phủ trước Đảng, trước nhân dân.

"Những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến ô nhiễm môi trường, thiên tai bão lũ, tắc nghẽn giao thông..., chúng tôi nhận trách nhiệm và sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương có những giải pháp đột phá", Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết thực tế đã và đang xây dựng các đề án và nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ nặng nề này trong nhiệm kỳ tới.



