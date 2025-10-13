Thủ tướng đặt ra những câu hỏi lớn để đất nước phát triển đột phá

Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sáng 13.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng và cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tham dự đại hội.

Đứng trước thời điểm lịch sử

Người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ tưởng nhớ và lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các nhà lãnh đạo tiền bối, thế hệ đi trước đã tận tâm cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sự trưởng thành, lớn mạnh của Chính phủ qua các thời kỳ.

Thủ tướng đặt nhiều câu hỏi lớn để phát triển đột phá đất nước trong nhiệm kỳ tới ẢNH: GIA HÂN

Tri ân sâu sắc đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong nhiệm kỳ này luôn dành sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, sự quan tâm ủng hộ, sự đồng cảm, chia sẻ với Chính phủ về những khó khăn, thách thức phải vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Thủ tướng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Chính phủ, một dấu mốc lịch sử trong hành trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, vì nước, vì dân; nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị nói chung và của "cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy".

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Chính phủ hiện nay đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, với tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu.

"Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực; với kết quả năm sau tốt hơn năm trước và nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực", Thủ tướng nêu rõ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2030, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Đại hội lần thứ XIV của Đảng được T.Ư xác định là khởi nguồn của kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, "chúng ta đang đứng trước thời điểm lịch sử, cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, song cũng đứng trước yêu cầu rất cao về sự đột phá mang tính cách mạng, khoa học, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong mọi mặt của đời sống xã hội".

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan mô hình robot trong triển lãm tại đại hội ẢNH: GIA HÂN

Do đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ đưa ra phương châm hành động: "Đoàn kết, kỷ cương - Dân chủ, đổi mới - Đột phá, phát triển - Gần dân, vì dân". Thủ tướng đề nghị đại hội đi sâu phân tích, đưa ra giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, câu hỏi lớn đặt ra làm thế nào để xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời huy động được mọi nguồn lực của đất nước để tăng tốc bứt phá, phát triển đất nước trong bối cảnh mới?

Về công tác xây dựng Đảng, chúng ta cần phải làm gì để bám sát hơn nữa 5 nguyên tắc xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, Thủ tướng nêu. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và theo tinh thần làm thế nào để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài? Nhiệm vụ, giải pháp gì để vừa đẩy mạnh kiến tạo phát triển nhanh, bền vững; vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có hiệu quả?...

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần có giải pháp đột phá gì để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trở lên trong nhiều năm?

Việt Nam bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

Trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình đại hội, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khái quát nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là cuộc “cách mạng” về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua sắp xếp bộ máy, tinh giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỉ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ẢNH: GIA HÂN

Cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, toàn diện với quyết tâm cao. Trong nhiệm kỳ đã triển khai trên 784.000 cuộc thanh tra. Qua đó, kiến nghị thu hồi trên 424.000 tỉ đồng (tăng 86,6% so với cùng kỳ trước); chuyển cơ quan điều tra 1.762 vụ việc (tăng 258,8%), 1.266 đối tượng (tăng 80,6%).

Về phát triển kinh tế - xã hội, quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN. GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần - tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 9,6 triệu tỉ đồng - gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỉ đồng, tăng trên 15,6%). Quy mô thương mại tăng cao qua từng năm, đạt kỷ lục khoảng 850 tỉ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới…

Trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung lãnh đạo, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, hạ tầng số…, mở ra không gian phát triển mới.

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100 km) và TP.HCM (100 km). Đầu tư các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2...