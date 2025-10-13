Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ

Mai Hà
Mai Hà
13/10/2025 09:53 GMT+7

Sáng 13.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm dự đại hội

ẢNH: TTXVN

Được tổ chức trong 2 ngày 12 - 13.10, đại hội với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc". Phương châm của đại hội là: "Đoàn kết kỷ cương - Dân chủ đổi mới - Đột phá phát triển - Gần dân sát dân".

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đại hội có sự tham dự của các lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, cơ quan T.Ư của Đảng, đảng ủy trực thuộc T.Ư...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 2.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Tham dự đại hội có 452 đại biểu chính thức (60 đại biểu đương nhiên, 157 đại biểu chính thức được chỉ định và 236 đại biểu bầu), đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ, cùng khoảng 120 đại biểu khách mời.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của T.Ư trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: TTXVN

Trước đó, ngày 12.10, đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại đại hội và tại các tổ…

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 4.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm tại đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 6.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm tại đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 10.

Tham dự đại hội có 452 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 209.000 đảng viên thuộc 2.211 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ, cùng khoảng 120 đại biểu khách mời

ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ - Ảnh 11.

Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I diễn ra trong 2 ngày 12 - 13.10, với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc"

ẢNH: GIA HÂN


Tin liên quan

Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Chính phủ tiên phong, vững bước cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 và 5 năm 2021 - 2025, sẵn sàng tâm thế vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

Khám phá thêm chủ đề

Đảng bộ Chính phủ Tổng Bí thư Tô Lâm thủ tướng đại hội đảng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận