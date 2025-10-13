Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu

Sáng 13.10, khi nghe tin nước lũ trên sông Cầu đã rút, nhiều người dân ở làng Ngô Đạo (xã Đa Phúc) hớt hải trở về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vớt vát tài sản đã bị nhấn chìm trong nước lũ trong nhiều ngày qua.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng đường làng vẫn chìm trong "biển nước", nhiều người dân nơi đây không khỏi ngao ngán.

Đường xóm 6 thôn Ngô Đạo vẫn chìm trong biển nước lũ vào sáng 13.10 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngồi tròng trành trên chiếc thuyền tôn, anh Đỗ Văn Đức (33 tuổi; ở làng Ngô Đạo, xã Đa Phúc) không giấu nổi vẻ buồn chán khi thấy nước lũ vẫn ngập ngang các căn phòng ở tầng 1.

"Nhà tôi ngập từ hôm thứ 5 (ngày 9.10) đến bây giờ, nước vẫn không thoát. Nơi đây nước đọng như ao tù", anh Đức than thở.

Theo anh Đức, nước lũ sông Cầu năm nay lên rất nhanh và to hơn cơn bão Yagi năm 2024. Nhiều đồ đạc như bàn thờ, bàn ghế, điều hòa không kịp chạy, nổi lềnh phềnh trong nhà.

Nước lũ vẫn ngập ngang nhà anh Đỗ Văn Đức ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Những ngày qua, do nhà bị ngập nên anh cho vợ con đi ở nhờ. Sinh hoạt của cả gia đình trở nên thất thường, đảo lộn vì nằm trong vùng "rốn lũ".

"Trang trại sau nhà nuôi 2.000 con gà cũng bị nước lũ cuốn trôi, chuồng trại tan hoang hết. Tôi làm công nhân nên đang xin nghỉ ở nhà để đợi nước rút thì dọn dẹp. Không đi làm thì không có tiền. Nhìn nhà ngập trong nước, tôi vừa chán vừa sốt ruột. Mong chính quyền làm thế nào để tiêu thoát nước trong thôn ra bên ngoài sớm, để người dân sớm trở lại đời sống bình thường", anh Đức nói.

Cùng chung tâm trạng, nhiều người dân ở làng Ngô Đạo mong mỏi lực lượng chức năng có giải pháp tiêu thoát nước ở khu vực này để dọn dẹp nhà cửa.

Bèo, rác thải, xác gia cầm trôi lềnh phềnh trên mặt nước ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 13.10, đường làng Ngô Đạo vẫn chìm sâu trong nước lũ. Thuyền là phương tiện duy nhất để phục vụ việc đi lại của người dân nơi đây. Do chưa thể dọn dẹp vệ sinh nên bèo, rác thải, xác gia cầm… trôi lềnh phềnh trên mặt nước.

Bà Đỗ Thu Nga, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc, cho biết trước thực trạng nêu trên, địa phương đang cho vận hành các hệ thống cống để tiêu thoát nước khỏi thôn Ngô Đạo.

Thôn Ngô Đạo bỗng trở thành "rốn lũ" sông Cầu ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo bà Nga, do trong sáng nay, nước trên sông Cầu rút xuống mức báo động 2 nên hệ thống cống mới có thể vận hành. Nếu ở trên mức báo động 2 thì nước sông cao hơn hệ thống cống. Riêng hệ thống máy bơm thì hiện tại, các mô tơ vẫn ngập trong nước chưa thể vận hành.

"Dự kiến trong ngày mai hoặc sang ngày kia là nước rút", bà Nga nói.

Trước đó, ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7.10 đến 11.10, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng, trong đó riêng xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người).

Đến ngày 13.10, do nước rút nên người dân nhiều xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ đã dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Riêng khu vực làng Ngô Đạo vẫn bị ngập sâu.