Thời sự

Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
13/10/2025 13:20 GMT+7

Dù nước trên sông Cầu đã rút nhưng vùng 'rốn lũ' ngoại thành Hà Nội vẫn chìm trong 'biển nước' khiến người dân địa phương ngao ngán. Người dân mong mỏi chính quyền có giải pháp tiêu thoát nước để sớm dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.

Sáng 13.10, khi nghe tin nước lũ trên sông Cầu đã rút, nhiều người dân ở làng Ngô Đạo (xã Đa Phúc) hớt hải trở về nhà để tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, vớt vát tài sản đã bị nhấn chìm trong nước lũ trong nhiều ngày qua. 

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng đường làng vẫn chìm trong "biển nước", nhiều người dân nơi đây không khỏi ngao ngán.

Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 1.

Đường xóm 6 thôn Ngô Đạo vẫn chìm trong biển nước lũ vào sáng 13.10

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngồi tròng trành trên chiếc thuyền tôn, anh Đỗ Văn Đức (33 tuổi; ở làng Ngô Đạo, xã Đa Phúc) không giấu nổi vẻ buồn chán khi thấy nước lũ vẫn ngập ngang các căn phòng ở tầng 1.

"Nhà tôi ngập từ hôm thứ 5 (ngày 9.10) đến bây giờ, nước vẫn không thoát. Nơi đây nước đọng như ao tù", anh Đức than thở.

Theo anh Đức, nước lũ sông Cầu năm nay lên rất nhanh và to hơn cơn bão Yagi năm 2024. Nhiều đồ đạc như bàn thờ, bàn ghế, điều hòa không kịp chạy, nổi lềnh phềnh trong nhà.

Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 2.

Nước lũ vẫn ngập ngang nhà anh Đỗ Văn Đức

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Những ngày qua, do nhà bị ngập nên anh cho vợ con đi ở nhờ. Sinh hoạt của cả gia đình trở nên thất thường, đảo lộn vì nằm trong vùng "rốn lũ".

"Trang trại sau nhà nuôi 2.000 con gà cũng bị nước lũ cuốn trôi, chuồng trại tan hoang hết. Tôi làm công nhân nên đang xin nghỉ ở nhà để đợi nước rút thì dọn dẹp. Không đi làm thì không có tiền. Nhìn nhà ngập trong nước, tôi vừa chán vừa sốt ruột. Mong chính quyền làm thế nào để tiêu thoát nước trong thôn ra bên ngoài sớm, để người dân sớm trở lại đời sống bình thường", anh Đức nói.

Cùng chung tâm trạng, nhiều người dân ở làng Ngô Đạo mong mỏi lực lượng chức năng có giải pháp tiêu thoát nước ở khu vực này để dọn dẹp nhà cửa.

Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 3.
Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 4.
Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 5.

Bèo, rác thải, xác gia cầm trôi lềnh phềnh trên mặt nước

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên vào sáng 13.10, đường làng Ngô Đạo vẫn chìm sâu trong nước lũ. Thuyền là phương tiện duy nhất để phục vụ việc đi lại của người dân nơi đây. Do chưa thể dọn dẹp vệ sinh nên bèo, rác thải, xác gia cầm… trôi lềnh phềnh trên mặt nước.

Bà Đỗ Thu Nga, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc, cho biết trước thực trạng nêu trên, địa phương đang cho vận hành các hệ thống cống để tiêu thoát nước khỏi thôn Ngô Đạo.

Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 6.

Thôn Ngô Đạo bỗng trở thành "rốn lũ" sông Cầu

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo bà Nga, do trong sáng nay, nước trên sông Cầu rút xuống mức báo động 2 nên hệ thống cống mới có thể vận hành. Nếu ở trên mức báo động 2 thì nước sông cao hơn hệ thống cống. Riêng hệ thống máy bơm thì hiện tại, các mô tơ vẫn ngập trong nước chưa thể vận hành. 

"Dự kiến trong ngày mai hoặc sang ngày kia là nước rút", bà Nga nói.

Trước đó, ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7.10 đến 11.10, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng, trong đó riêng xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người).

Đến ngày 13.10, do nước rút nên người dân nhiều xã ven sông Cầu, sông Cà Lồ đã dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả. Riêng khu vực làng Ngô Đạo vẫn bị ngập sâu.

Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 7.
Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 8.
Nước sông Cầu đã rút, 'rốn lũ' Hà Nội vẫn ngập sâu- Ảnh 9.

Người dân địa phương mong chính quyền sớm có giải pháp tiêu thoát nước trong thôn

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Khám phá thêm chủ đề

Sông Cầu rốn lũ ngập nước hà nội nghich lý Ngao ngán thôn Ngô Đạo
Tòa soạn

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
