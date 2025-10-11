Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lũ sông Cầu, sông Thương vẫn trên báo động 3, còn 66.648 nhà ngập lụt

Phan Hậu
Phan Hậu
11/10/2025 07:34 GMT+7

Lũ sông Cầu, sông Thương vẫn duy trì ở mức trên báo động 3. Tại Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh vẫn còn khoảng 66.648 nhà dân bị ngập lụt.

Sáng 11.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ sông Cầu, sông Thương và trên sông Trung đang xuống chậm và tình trạng ngập lụt diện rộng vẫn xảy ra ở Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Lũ sông Cầu, sông Thương vẫn trên báo động 3, còn 66.648 nhà ngập lụt- Ảnh 1.

Thôn Soi Cốc, P.Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn ngập sâu trong lũ sông Cầu

ẢNH: PHAN HẬU

Mực nước lúc 3 giờ ngày 11.10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu là 7,10 m, trên mức báo động 3 là 0,8 m; trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn là 15,99 m, ở mức báo động 3; tại trạm Phủ Lạng Thương là 7,32 m, trên mức báo động 3 là 1,02 m, dưới lũ lịch sử năm 1986 (7,53m) là 0,21 m. Trên sông Trung (Lạng Sơn)  tại trạm Hữu Lũng là 19,62m (đo lúc 1 giờ ngày 11.10), trên mức báo động 3 là 0,62 m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương xuống và vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức  báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3. Lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Theo đó, tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, TP.Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1 - 3 ngày tới, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Hàng chục nghìn nhà ngập lụt sâu trong lũ sông Cầu, sông Thương

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thống kê đến 17 giờ ngày 10.10, ở các địa phương ảnh hưởng mưa lũ bão Matmo vẫn còn khoảng 66.648 nhà bị ngập. Trong đó, Lạng Sơn là 359 nhà, Thái Nguyên nhiều nhất với 54.203 nhà; Bắc Ninh 6.343 nhà và Hà Nội 5.743 nhà.

Tại Hà Nội, lũ sông Cầu dâng cao gây ra tình trạng ngập lụt ở 7 xã, phường: Trung Giã, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài. Mức nước ngập sâu từ 0,2 - 1 m, có nơi trên 2 m. Dự báo, nhiều khu vực Hà Nội còn ngập trong khoảng 2 - 4 ngày nữa.

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến chiều ngày 10.10, mưa lũ đã gây ra 49 sự cố tại các tỉnh, thành phố: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, tăng 6 sự cố so với báo cáo ngày 9.10. Hiện nay, nhiều tuyến đê phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn với tổng chiều dài khoảng 20 km. 

Để chủ động ứng phó lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, trong ngày 10.10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký công điện hỏa tốc đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, TP.Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Hỗ trợ người dân vùng lụt Hà Nội, Bộ Công an điều động xe đặc chủng lội nước

