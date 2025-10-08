Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử 1,07 m, trung tâm Thái Nguyên cũng ngập sâu

Nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập sâu, mất điện

Trong đêm 7 - 8.10, lũ sông Cầu vẫn tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực ở trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ngập sâu hơn, phạm vi rộng hơn.

Đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ chưa từng ngập lụt trong các trận lũ trước đây thì nay cũng bị ngập sâu ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Đặc biệt, trong trận lũ do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11), đảo tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ - khu vực chưa từng bị ngập lụt trong các trận lũ lịch sử trước đây nay cũng bị lũ sông Cầu tràn vào.

Trước đó, sáng 7.10, đảo tròn trung tâm Thái Nguyên chưa bị ngập, lực lượng chức năng chọn vị trí này làm điểm tập kết lực lượng, phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ. Nhưng đến chiều tối cùng ngày, nước bắt đầu dâng cao, gây ngập lụt xung quanh khu vực này.

Suốt đêm 7.10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên triển khai sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm ẢNH: LÊ DUY KHẮC

[FLYCAM] Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử, Thái Nguyên mênh mông nước bạc

Suốt đêm 7.10, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội F Facebook, người dân trong vùng ngập lụt ở Thái Nguyên chia sẻ thông tin, vị trí đang bị mắc kẹt nhờ đội cứu hộ tiếp cận, trợ giúp.

Ở điểm ngập sâu, cơ quan chức năng cử lực lượng, phương tiện trực tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ người dân ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, lúc 1 giờ sáng nay 8.10, mực nước sông Cầu tại Trạm thủy văn Gia Bảy là 29,88 m, vượt báo động 3 là 2,88 m và cao hơn 1,07 m so với đỉnh lũ lịch sử từng ghi nhận tháng 9.2024, sau cơn bão Yagi.

Những khu vực bị ngập sâu đều phải cắt điện để đảm bảo an toàn ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Đến rạng sáng nay 8.10, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cũng bị nước tràn vào các phòng làm việc, đang trong tình trạng bị cô lập khi điện mất, không còn kết nối internet. Con đường trước cổng đài bị ngập sâu 3,5 - 4 m nước.

Thông tin cho Thanh Niên, anh Lê Duy Khắc, một người dân địa phương tham gia đoàn cứu trợ người dân vùng ngập lũ, cho biết trong đêm ngày 7.10, rất nhiều đoàn cứu hộ đã mang theo xuồng hơi, ca nô và áo phao đến Thái Nguyên tham gia công tác cứu hộ.

Nhiều đoàn cứu hộ ở các tỉnh đến Thái Nguyên trong đêm 7.10, sẵn sàng hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Trong đó, đội cứu hộ tỉnh Lào Cai hạ 2 cano, cứu thành công 1 cụ già. Tuy nhiên, mực nước ở nhiều khu vực vẫn dâng cao, chảy xiết, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Thái Nguyên ngập nặng hơn trong cơn bão Yagi

Cũng theo anh Lê Duy Khắc, Thái Nguyên từng ngập lụt nặng trong cơn bão Yagi năm 2024. Tuy nhiên, trận lụt do ảnh hưởng bão Matmo năm nay có phạm vi rộng hơn, mực nước ngập sâu hơn. Khi nhiều khu vực trung tâm, vùng lõi TP.Thái Nguyên cũ cũng bị ngập lụt.

Xe bán tải kéo theo xuồng cứu hộ từ Quảng Ninh đến Thái Nguyên tham gia cứu hộ ẢNH: LÊ DUY KHẮC

"Mình đi tiếp tế từ đoạn ngập hồ Gia Sàng, thuộc P.Gia Sàng lên nhà anh chị mình ở hồ Hoàng Ngân, ở P.Phan Đình Phùng khoảng cách lội bộ khoảng gần 1 km nhưng có đoạn nước sâu đến cằm. Nhà chú, anh chị mình ở khu vực này trong trận lũ sau bão Yagi không bị ngập mà hiện giờ nước tràn vào nhà, ngập sâu khoảng 1 m", anh Khắc nói.

Hầm đường bộ ở Thái Nguyên thành bể chứa nước ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Cũng theo anh Lê Duy Khắc, các đoàn cứu hộ đến Thái Nguyên vào muộn trong bối cảnh nhiều khu vực bị mất điện nên công tác cứu hộ sẽ được gấp rút triển khai ngay khi trời sáng.

Xuyên đêm cứu hộ người dân khỏi vùng ngập ở trung tâm TP.Thái Nguyên cũ ẢNH: LÊ DUY KHẮC

Thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, đến tối 7.10, địa phương này có 3 người chết và 3 người mất tích. Do nhiều xã, phường ở Thái Nguyên ngập sâu, Công ty Điện lực Thái Nguyên phải chủ động cắt điện tại trên 300 trạm biến áp để đảm bảo an toàn, theo đó có hơn 200.000 khách hàng tạm thời bị mất điện.