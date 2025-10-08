Lũ sông Cầu rút chậm, lũ sông Thương sắp vượt kỷ lục 39 năm

Trưa 8.10, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mực nước trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy là 29,68 m, trên mức lũ lịch sử năm 2024 (28,81 m) 0,87 m; trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 6,61 m, trên báo động (BĐ) 3 0,31 m.

Lũ trên sông Thương khả năng đạt đỉnh ở trên mức lịch sử năm 1986 ẢNH: BÁO BẮC NINH

Mực nước trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn là 17,70 m, trên BĐ3 1,7 m, trên mức lịch sử 0,09 m; tại trạm Phủ Lạng Thượng là 7,37 m, trên BĐ3 1,07 m, dưới mức lịch sử 0,16 m; tại trạm Hữu Lũng trên sông Trung (Lạng Sơn) là 24,28 m, trên BĐ3 5,28 m, trên mức lũ lịch sử 1,74 m.

Dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên ở mức trên mức BĐ3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương lên trên mức BĐ3 khoảng 0,08 m; lũ sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống chậm và ở trên mức BĐ3 khoảng 1,90 m; lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng tiếp tục lên chậm và đạt đỉnh vào trưa, chiều ngày 8.10, sau đó xuống chậm ở mức trên BĐ3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu đạt đỉnh ở mức trên BĐ3 khoảng 1,15 m, sau xuống chậm; tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống dưới mức lũ lịch sử nhưng vẫn duy trì trên mức trên mức BĐ3.

Đáng chú ý, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương có khả năng đạt đỉnh ở trên mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52 m) khoảng 0,18 m, sau biến đổi chậm; lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng xuống chậm ở mức BĐ3.

Cảnh báo, ngập lụt sâu diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng kéo dài trong 3 - 4 ngày. Nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ.

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ qua (từ 10 giờ ngày 7.10 - 10 giờ ngày 8.10), khu vực các tỉnh Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phìn Hồ (Lai Châu) 52,5 mm; Đồng Tâm (Phú Thọ) 88,6 mm; Trịnh Tường (Lào Cai) 136,4 mm; Hồ Thầu (Tuyên Quang) 132 mm; Bộc Nhiêu (Thái Nguyên) 171,2 mm; Hồng An (Cao Bằng) 46,6 mm; Tân Lập (Lạng Sơn) 41,8 mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 213,4 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Các địa phương nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ẢNH: NCHMF

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 5 - 15 mm, có nơi trên 40 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc các tỉnh: Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; riêng Cao Bằng, Thái Nguyên cấp 2.